“I Go Meow”, è morta la gatta diventata meme sui social, la padrona: “Addio Cala, sono devastata” La gatta era diventata famosa sui social grazie a un video dove sembrava cantasse. Il brano intitolato “I Go Meow” era diventato un vero e proprio tormentone su TikTok, Instagram, ect. La notizia è stata data dalla padrona e dal gruppo musicale che aveva messo in musica il suo celebre miagolio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

"Sono devastata nel condividere che Cala è morta". Con queste parole parole Elizabeth ha annunciato la scomparsa della gatta diventata famosa sui social grazie a un video dove sembrava cantasse. I Kiffness, un gruppo musicale noto per mettere in musica clip diventate virali sui social media, avevano realizzato una canzone dal video diffuso dalla padrona che poi finita in trends su TikTok, Instagram, ect. "I Go Meow" era così diventato un vero e proprio tormentone.

"Si è spenta una luce luminosa, ma la dolce vocina di Cala mi farà miagolare per l'eternità! Elizabeth ha adottato Cala pensando che fosse molto giovane Anch'io credevo che fosse solo una gattina. Ma dopo che Cala si è ammalata, la sua età è diventata evidente con i problemi scoperti dai veterinari, e dopo aver fatto alcuni test hanno sospettato che avesse circa 12 anni", si legge nel testo del messaggio d'addio pubblicata da Elizabeth sui social. Il successo aveva portato il profilo @cala_and_elizabeth ad avere oltre 500 mila followers.

"L'ho portata al pronto soccorso dove l'hanno ricoverata. Gli esami hanno rivelato che era molto più vecchia di quanto inizialmente pensassero il rifugio dove l'ho presa e il suo veterinario" scrive ancora la padrone. "Alla fine Cala è morta tra le mie braccia a causa della vecchiaia. Lei vivrà sempre grazie a tutti voi".

E conclude: "Tutti voi avete permesso a Cala di vivere per sempre. Per non essere mai dimenticata per quanto è speciale. Grazie per amare Cala tanto quanto me! ” RIP CALA (2012 circa – 2024)".