“Ho un infarto”: medico 42enne ha un malore mentre è di turno in ambulanza e si salva la vita Un medico di 42 anni si è accorto di avere un infarto in corso mentre faceva il turno di notte su una ambulanza del 118 a Livorno. Si è fatto accompagnare dagli altri volontari al pronto soccorso e l’intervento tempestivo dei medici ha permesso di salvarlo.

A cura di Ida Artiaco

Si è accorto di avere un infarto in atto mentre era di turno sull'ambulanza. Così ha chiesto di essere accompagnato al pronto soccorso dove è stato tempestivamente curato e dove al momento si trova ricoverato e sotto osservazione.

È questa la storia a lieto fine di un medico toscano di 42 anni, che giovedì notte, intorno all'1, ha accusato un malore mentre era di turno in una ambulanza del 118 nella sede della Svs in via San Giovanni a Livorno. Ad un certo punto si è accorto che qualcosa non andava.

Da un primo controllo che si è fatto sul posto, dai parametri registrati, si è reso conto che stava avendo un infarto. I volontari hanno subito allertato la centrale operativa del 112 e comunicato che il loro medico di turno sulle emergenze aveva un infarto.

Avvisata la centrale, il 42enne, che lavora da circa un anno sulle ambulanze del 118, è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso in ospedale. Qui, riscontrato quanto effettivamente autodiagnosticato e precedentemente accertato da un elettrocardiogramma fatto in sede, è stato subito preso in cura evitando il peggio.

Al momento, si trova ricoverato nel reparto di Cardiologia-Utic di viale Alfieri in condizioni serie ma stabili. Resterà ancora per qualche giorno sotto osservazione.

La tempestività dell'intervento e l’intuito del medico sono stati fondamentali per poter garantire un'adeguata assistenza e per evitare possibili e drammatiche conseguenze.

Ci sono diversi tipi di infarto: quelli più frequenti sono l'infarto del miocardio, quello cerebrale, quello intestinale e quello polmonare. Ognuno ha i propri sintomi: per l'infarto del miocardio tra le manifestazioni più frequenti tra quelle segnalate sul sito dell'Istituto Clinico Humanitas, ospedale policlinico ad alta specializzazione, ci sono dolore al petto, sudorazione fredda profusa, stato di malessere profondo, nausea e vomito.