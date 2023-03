“Ho risposto a un finto impiegato di Poste e mi hanno svuotato il conto: così ho perso 13mila euro” La storia di Margherita, truffata da un sedicente operatore di Poste Italiane: “Mi hanno svuotato il conto e sottratto un totale di 13.500 euro”. Il papà Stefano: “Mi sono rivolto anche alla polizia postale, mi hanno detto che ce ne sono migliaia di casi così”.

A cura di Ida Artiaco

È stata truffata da un sedicente operatore di Poste italiane e il suo conto è stato svuotato. Ha perso in totale 13mila euro Margherita, 27enne toscana che a ottobre scorso è stata vittima di un episodio che ha deciso di raccontare, insieme al papà Stefano, a Fanpage.it.

Stando a quanto spiegato da Margherita e dal suo papà, a ottobre la ragazza ha ricevuto un messaggio sul numero su cui riceveva abitualmente le comunicazioni ufficiali da parte di Poste per

le operazioni sul conto, essendo una correntista. Nell’sms era presente un link, su cui ha cliccato e poi ha ricevuto la chiamata da parte di un sedicente impiegato delle Poste di Torino che si è poi

rivelato un truffatore.

"L’ha tenuta al telefono per un’ora fin quando non l’ha convinta a versare l’intero importo che aveva sul conto corrente su un Iban che poi si è scoperto essere una truffa. La cifra sottratta ammonta a circa 13.500 euro. Abbiamo sporto denuncia e per ora non abbiamo ottenuto nulla da Poste. Il rischio è che facciano ricadere la colpa di questo phishing su mia figlia, con la possibilità, quindi, che non venga risarcita", ha detto il papà Stefano.

Il quale ha aggiunto: "Sono d’accordo sul fatto che mia figlia debba fare i conti con le proprie responsabilità ma in ogni caso le Poste dovrebbero assumersi le loro. Lei è stata ipnotizzata da

questa persona. Usano clonazioni perfette. Mia figlia è stata ingenua ma anche le Poste dovrebbero ammettere che qualsiasi persona riesce a entrare nei loro sistemi informatici per truffare la gente. Non è l’unica adescata in Italia. Mi sono rivolto anche alla polizia postale, mi hanno detto che ce ne sono migliaia di casi così".

Fanpage.it ha parlato anche con l’avvocato che segue Stefano e Margherita. "La denuncia è stata presentata ai carabinieri contro ignoti, poi stiamo valutando di fare una azione civile contro Poste ipotizzando ci sia stata negligenza nella gestione informatica del Bancoposta, che non si siano dotati di sistema di sicurezza tali da vanificare tentativi di truffa del genere. Il nostro obiettivo è riottenere la cifra che ha perso, a livello civile", ha precisato l'avvocato Valentina Bonucci del Foro di Siena.

Poste Italiane, sul proprio sito internet, per evitare situazioni del genere ha elencato una serie di regole da seguire: "Non chiediamo mai i tuoi dati e codici personali, i dati delle carte di pagamento (ad esempio il numero di carta Postepay, data di scadenza, codice di verifica CVV2, CVC2) o i codici di sicurezza (ad esempio il PIN o la password) in nessuna modalità e per nessuna finalità. Ricorda che anche il numero di cellulare è un’informazione personale da tenere sempre protetta".