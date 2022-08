“Ho fame, non ho nulla”: i carabinieri si presentano a casa e gli preparano il pranzo Un uomo di Prato ha telefonato alla centrale dell’Arma dei carabinieri con una richiesta singolare proprio nei giorni in cui la città si svuota per le vacanze. Ed è stato accontentato.

A cura di Biagio Chiariello

"Ho fame e sono da solo in casa. Aiutatemi". Una richiesta solitamente insolito quella giunta alla centrale operativa dei carabinieri di Prato alla vigilia di Ferragosto.

Una richiesta di aiuto che non è caduta nel vuoto: una pattuglia del Nucleo radiomobile si è presentata alla porta di casa dell'uomo, a Jolo, e ha preparato pranzo e cena all'uomo, un sessantacinquenne, con problematiche di alcolismo ma sostanzialmente in buono stato di salute.

Diversamente da quanto segnalato in casa vi erano scorte alimentari, infatti il 65enne pur vivendo da solo viene accudito regolarmente dai familiari e da alcune associazioni assistenziali sia per i rifornimenti alimentare che per la cura dell’appartamento. Un sostegno che tuttavia non sarebbe apprezzato dall'uomo che, a causa degli sbalzi di umore derivanti dalla sua patologia, talvolta respinge gli aiuti.

Probabilmente, dunque, non è stata la fame, quando piuttosto la necessità – riassumono gli stessi carabinieri protagonisti dell’intervento, come si legge anche su La Naione – di riempire un lungo momento di solitudine, che si fa più forte soprattutto nei giorni della festa.

E i militari che hanno immediatamente compreso la necessità dell’uomo e gli hanno fatto compagnia per una mezz’ora provvedendo anche a cucinargli un piatto di pasta.

Una vigilia di Ferragosto decisamente particolare per il 65enne che ha avuto l'opportunità di toccare con mano il grande cuore delle forze dell'ordine. L'uomo non ha potuto fare a meno di ha ringraziarli al momento del congedo.