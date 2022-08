Harmony Montgomery, nuove prove sulla scomparsa: per la polizia la bimba è stata uccisa Harmony Montgomery è scomparsa nel 2019. Nuove prove hanno portato la polizia a indagare in direzione dell’omicidio: la bimba di 5 anni sarebbe stata uccisa.

A cura di Giusy Dente

La piccola Harmony Montgomery aveva solo 5 anni quando, nel 2019, si sono perse le sue tracce a Manchester (nel New Hampshire). La polizia è stata informata della sua scomparsa addirittura due anni dopo, nel 2021. Oggi chi è coinvolto nelle indagini non ha dubbi: la bimba è morta. Si tratterebbe dunque di un caso di omicidio, non di scomparsa. A farlo pensare ci sono delle nuove prove biologiche che nessuno ha voluto rivelare pubblicamente e che indirizzano verso la ricerca di un assassino.

La storia di Harmony Montgomery

Nella sua breve vita Harmony Montgomery ha dovuto fare i conti con un'infanzia non facile, fatta di abusi e abbandono, a causa della tossicodipendenza della madre. I servizi sociali si sono occupati di lei per diverso tempo, ma non sono riusciti a evitare il peggiore degli epiloghi. La bimba inizialmente viveva solo con la madre Sorey, che però ha perso la custodia nel 2018, proprio a causa dei suoi problemi con le droghe. A quel punto si è trasferita dal padre Adam, ma anche qui la situazione è degenerata. Più volte ci sono state segnalazioni ai servizi per l'infanzia, da parte di persone preoccupate per i lividi e i segni rossi che la piccola aveva spesso sul viso e sul corpo.

Nonostante questo, l'uomo non è mai stato indagato. Solo nel gennaio del 2022 è stato arrestato con l'accusa di aggressione per aver colpito Harmony in faccia nel luglio 2019. Si è dichiarato non colpevole, ma è in prigione. L'ultima volta che Harmony è stata vista viva era a casa di Kayla, la nuova compagna di David, poco prima di Natale 2019. La donna ha raccontato di aver riportato la piccola a casa della madre nel Massachusetts. Ma questa versione, non combacia con quella di Sorey, la quale ha dichiarato di aver visto sua figlia per l'ultima volta durante una videochiamata verso Pasqua di quell'anno.

Come è morta Harmony Montgomery

Sembra essere arrivata la tanto attesa svolta, che ha trasformato il caso di scomparsa in un'indagine per omicidio. Su Twitter il governatore del New Hampshire Chris Sununu ha dichiarato: "I nostri più grandi timori sono stati confermati oggi e ora i nostri sforzi sono indirizzati a garantire giustizia per Harmony. Ammiro l'instancabile dedizione della comunità delle forze dell'ordine per i loro incrollabili sforzi e l'impegno per la trasparenza e riconosco che hanno molto lavoro davanti a sé. Abbiamo imparato a conoscere Harmony attraverso i suoi sorrisi luminosi nelle sue foto e non sarà dimenticata".

Le autorità ritengono che la bambina sia stata uccisa a Manchester a dicembre 2019. Senza un corpo è difficile ogni tipo di ricostruzione, ma le nuove prove biologiche (non meglio chiarite) non fanno sperare in qualcosa di diverso. Il caso in questi mesi ha avuto un'ampia diffusione mediatica, la comunità è stata molto attiva nel dare il proprio contributo, nel sensibilizzare e nel non far cadere la storia nel dimenticatoio, per dare giustizia alla bimba.