video suggerito

Guidava senza patente da oltre 10 anni e non aveva l’assicurazione: maxi multa a Monselice Il 56enne di Monselice, in provincia di Padova, era alla guida di una Fiat Punto. La polizia locale l’ha fermato dopo giorni di appostamenti. Oltre alla sanzione, l’auto gli è stata sequestrata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine d'archivio

Guidava la macchina senza patente (revocata) da oltre dieci anni e senza assicurazione. Ieri 2 gennaio la Polizia Locale di Monselice gli ha presentato il conto: il 56enne del posto è stato multato per quasi 6mila euro.

Da alcuni giorni, gli agenti della Polizia Locale avevano messo sotto sorveglianza l’automobilista, già noto alle forze dell'ordine. Nonostante cercasse di evitare i consueti controlli, percorrendo strade meno trafficate e più isolate, ieri mattina l’uomo non è riuscito a sfuggire al controllo.

È stato fermato dagli agenti del comandante Mario Carrai, mentre si trovava a bordo di una Fiat Punto in via Motta, nel comune padovano. Oltre a essere privo della patente di guida, revocata ormai da oltre dieci anni, il 56enne viaggiava a bordo di un veicolo che non aveva alcuna copertura assicurativa da sei mesi.

Quando la pattuglia gli ha intimato l'alt, non c'era modo per lui di defilarsi. Dopo aver verificato la situazione, gli agenti hanno provveduto a sanzionarlo con una multa complessiva di 5.966 euro: 5.100 per la guida senza patente e ulteriori 866 euro per l'assenza della necessaria copertura assicurativa. Non solo, il veicolo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi, in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.

L'accaduto non è passato inosservato, e il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, ha espresso il proprio apprezzamento per l'operato degli agenti. "Mi complimento con il comandante Carrai e con tutti i suoi collaboratori per l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva che viene quotidianamente attuata nel nostro comune," ha dichiarato. "L'attività di polizia stradale e di sicurezza urbana è fondamentale per garantire l'incolumità dei cittadini e per una circolazione più sicura".