Grosseto, 14enne aggredito con calci e pugni dai bulli: mano fratturata e sigaretta spenta in faccia Accerchiato e seviziato sulle Mure di Grosseto, il ragazzino ha subito anche la frattura di una mano: l’incubo vissuto nei giorni prima di Natale, è stato poi raccontato dal 14enne agli insegnanti. Ora si indaga per risalire ai responsabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Prima gli insulti, poi l'aggressione e le sevizie, con tanto di sigarette spente sul volto. È l'incubo patito da un ragazzino di 14 anni sulle Mura di Grosseto, nella zona tra il Cinghialino e il bastione della Cavallerizza, nei pressi del centro storico, nei giorni prima di Natale.

Il ragazzino all'inizio non ha trovato il coraggio di denunciare l'agguato. Sono stati i professori a percepire che qualcosa non andava: il disagio, ma anche le contusioni e soprattutto una frattura alla mano dell'adolescente. Così hanno accompagnato lo studente al pronto soccorso. Da lì è scattata in automatico la segnalazione alle forze dell'ordine che ora stanno portando avanti le indagini per risalire ai responsabili.

Stando alle ricostruzioni, il 14enne era sulle Mura di Grosseto per incontrare un’amica quando è stato aggredito dal gruppo di bulli. Calci e pugni in quello che si è trattato di un vero e proprio pestaggio. Alcuni dei ragazzi più grandi gli avrebbero anche spento dei mozziconi di sigaretta sulla faccia, lasciando evidenti segni sulla pelle.

Leggi anche Quindicenne accoltellato fuori da scuola: il 14enne fermato lo ha aggredito dopo una lite tra compagni

È stata proprio quella bruciatura a far attivare gli insegnanti del ragazzo che aveva manifestato la propria sofferenza, fisica e psicologica, anche in classe. A loro il 14enne ha raccontato tutto.

Portato in ospedale, dalle radiografie è risultato anche che il giovane avesse riportato una frattura alla mano.

Non sono chiare le motivazioni dell’aggressione subita se ci fossero pregresse tensioni tra le parti.

Non è la prima volta che a Grosseto vengono segnalati fenomeni di bullismo. Era già capitato nel febbraio scorso quando una ragazzino era stato picchiato dai coetanei a scuola riportando la rottura di due denti rotti, traumi a testa e schiena.