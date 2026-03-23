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Gorizia, il nonno vuole sposare la nonna prima di morire, il nipote lancia appello per realizzare il suo sogno

Ha espresso il desiderio di sposare la compagna di una vita prima di morire e il nipote ha lanciato un appello sui social per far arrivare al sindaco di Gorizia la storia del nonno, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il primo cittadino si è subito attivato per consentire le nozze.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Come ultimo desiderio prima di morire, ha chiesto di sposare la sua amata. Un anziano ricoverato nell'ospedale di Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia, è riuscito a realizzare il suo sogno grazie all'aiuto di un nipote che tramite social ha cercato di imbastire un matrimonio lampo nelle corsie dell'ospedale.

Il sogno dell'anziano si è scontrato però con le lungaggini burocratiche e con il weekend che si traduce con gli uffici comunali chiusi. Davanti all'impossibilità di contattare il sindaco, il nipote ha tentato il tutto per tutto per realizzare il suo sogno, lanciando un appello tramite social per raggiungere il primo cittadino e convincerlo a organizzare le nozze nottetempo.

A raccontare la storia è Il Gazzettino, che però cela i nomi e l'identità dei protagonisti. Il primo cittadino goriziano, Rodolfo Ziberna, ha ascoltato la storia dell'anziano ricoverato in ospedale e del suo sogno di sposare la compagna prima di morire, così ha deciso di ufficializzare le nozze. Ziberna ha infatti sottolineato al quotidiano di essere di ritorno da Trieste proprio per portare a compimento le procedure necessarie per il matrimonio.

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L'anziano è quindi riuscito in poche ore ad esaudire il suo desiderio e sposare la donna che amava, anche se in una location inusuale e molto lontana dal cosiddetto "luogo dei sogni" per un matrimonio.

Ziberna ha raccontato di aver incaricato l'assessore delegato Maurizio Negro per celebrare il matrimonio presso il nosocomio di Gorizia. Il sindaco ha ringraziato il personale comunale, quello sanitario e tutti coloro che hanno compiuto uno sforzo per permettere il matrimonio tra i corridoi dell'ospedale.

Alla fine, marito e moglie hanno potuto festeggiare con il nipote, medici e infermieri che in queste settimane si stanno prendendo cura dell'anziano sposo.

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