Gli alunni imbrattano casa del prof con la carta igienica e poi lo investono, la moglie: “Non incolpateli”

La vittima si chiamava Jason Hughes

È uno scherzo finito decisamente male quello al professore 40enne Jason Hughes che venerdì 6 marzo è morto investito dopo essere scivolato a causa della carta igienica. Nella tarda serata di venerdì, un gruppo di studenti del liceo dove insegnava matematica, sono andati a casa sua per fargli uno scherzo. Si tratta di una sorta di rito di passaggio sia per gli alunni che per i docenti della North Hall High School, in Georgia, e infatti Jason era molto emozionato all'idea.

La moglie, Laura Palmer, al New York Times ha spiegato che l'uomo sapeva quello che i ragazzi avrebbero fatto, e "non vedeva l'ora di coglierli sul fatto". Cinque liceali si sono quindi presentati verso sera per riempire gli alberi davanti alla villetta dove Jason viveva con Laura e i loro due bambini.

Dopo averli visti, il prof è uscito di casa per sgridarli e, come vuole la tradizione, fare la parte del prof burbero, ma qualcosa è andato decisamente storto, e in un modo inaspettato per tutti. Quando Jason è uscito di casa, i cinque studenti che avevano imbrattato gli alberi con la carta igienica si sono messi in auto e sono partiti a tutta velocità. Mentre loro partivano, però, il prof è scivolato finendo disteso a terra. Ed è qui che è stato investito da una delle auto.

I soccorsi si sono rivelati inutili: l'uomo è morto poco dopo in ospedale a causa del trauma subito. quello che avrebbe dovuto essere un banale scherzo con la carta igienica si è risolto con la morte del 40enne e l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo ai danni del giovane alla guida.

L'indagato è Jayden Ryan Wallace, 18 anni, accusato anche di violazione di domicilio e abbandono di rifiuti su proprietà privata insieme ai quattro amici che erano con lui. Domenica sono stati tutti rilasciati su cauzione ma lo sceriffo della contea ha sottolineato la gravità di quanto accaduto.

La moglie della vittima ha chiesto clemenza per i cinque ragazzi, e di voler far cadere le accuse per tutti i soggetti coinvolti. Un atto di generosità in rispetto proprio della memoria di Jason che aveva dedicato l'esistenza all'insegnamento sia tra i banchi di scuola che in veste di allenatore sportivo. "È una tragedia terribile – ha detto Laura – e la nostra famiglia è determinata a impedire che se ne verifichi un'altra, e che la vita di questi studenti venga rovinata".

Per mantenere per sempre vivo nella memoria il ricordo di Jason, la scuola gli ha dedicato un memoriale davanti ai propri cancelli.