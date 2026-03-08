Esteri
Studenti fanno scherzi fuori dalla casa dell’insegnante e lo investono con l’auto: Jason Hughes muore in Usa

Jason Hughes, un insegnante di matematica negli Usa, è stato travolto dalla sua auto guidata da cinque studenti che gli stavano rubando la macchina: è morto il giorno dopo in ospedale.
A cura di Giorgia Venturini
Jason Hughes
Jason Hughes, un insegnante di matematica alla North Hall High School, era uscito di casa dopo aver sentito e visto cinque adolescenti che srotolavano carta igienica nella sua proprietà. Ha sentito urla e caos intorno alle 23.40 di giovedì scorso fuori dalla sua abitazione di Gainesville, Georgia. Tutto però si è trasformata in tragedia.

L'insegnante quarantenne si è avvicinato alle sua auto quando un 18enne e i suoi amici erano alla guida per rubarla. Hughes sarebbe inciampato e caduto sull'asfalto: è stato travolto dalla macchina guidata da uno dei ragazzi. I giovani si sono fermati per prestare i primi soccorsi, purtroppo quando sono arrivati i sanitari in ambulanza per l'insegnante non c'era più nulla da fare. Il giorno dopo è morto in ospedale per le ferite troppo gravi causate dall'incidente.

Il 18enne che era alla guida è stato arrestato per omicidio colposo di primo grado, violazione di domicilio e abbandono di rifiuti su proprietà privata. I suoi quattro complici, anche loro diciottenni, sono finiti in arresto per violazione di proprietà privata e abbandono di rifiuti.

Hughes lascia la moglie Laura, anche lei insegnante di matematica presso la scuola, e due figli. Intanto continuano gli accertamenti del caso. Restano ancora sconosciuti i motivi per cui i ragazzi abbiano preso di mira l'abitazione del professore.

Il distretto scolastico in una nota ha fatto sapere che "siamo addolorati. Jason Hughes era un marito amorevole, un padre devoto, un insegnante appassionato, un mentore e un allenatore, amato e rispettato da studenti e colleghi. Ha dato così tanto a così tante persone in molti modi. I nostri cuori e le nostre preghiere sono con lui, sua moglie e la sua famiglia".

