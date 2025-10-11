Giuliana Gruarin non ce l’ha fatta: morta l’infermiera travolta da un’auto mentre faceva jogging

È morta Giuliana Gruarin, l’infermiera investita all’alba di giovedì mentre faceva jogging a Portogruaro. Dopo due giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere.

È morta dopo un’agonia di due giorni Giuliana Gruarin, travolta da un’auto mentre faceva jogging a Portogruaro. La donna, una infermiera di 57 anni di Concordia Sagittaria, era stata investita all’alba di giovedì da una Ford Focus mentre si trovava sulle strisce in viale Venezia. Violentissimo l'impatto: Giuliana era stata sbalzata sull’asfalto riportando gravi traumi e le sue condizioni erano apparse subito critiche.

Sabato mattina l’infermiera è morta all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove era ricoverata dal giorno dell’incidente in prognosi riservata. Alla guida dell’auto che l’ha travolta c’era una cinquantenne la cui posizione ora si aggrava: con la morte della donna l’accusa nei suoi riguardi passa da lesioni a omicidio stradale.

La notizia della morte dell’infermiera ha scosso profondamente le comunità di Concordia Sagittaria e Portogruaro, dove la vittima era conosciuta e stimata. Chi la conosceva la descrive come una persona gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri. “Giuliana Gruarin ha trascorso la sua carriera professionale in questa azienda sanitaria. Per molti anni ha lavorato in Ostetricia e Ginecologia, poi in direzione medica e ultimamente nell’ambulatorio di Neurologia. In ospedale tutti la conoscevano e la stimavano per le sue qualità professionali e umane. Infatti era sempre disponibile ad aiutare i colleghi, empatica ed attenta a ogni bisogno dei pazienti, sempre pronta a dare un consiglio o una parola di conforto. Il cordoglio mio personale, e dell’azienda sanitaria che rappresento, alla famiglia Gruarin”, il ricordo del direttore generale dell'Usl 4 Veneto orientale, Mauro Filippi.

“Con immenso dolore, salutiamo la nostra socia Giuliana. Di lei vogliamo ricordare la positività con cui ha sempre affrontato il suo percorso di cure, la sua bontà d’animo e la gentilezza”, il messaggio che si legge sulla pagina Facebook dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Portogruaro. Per domani Andos ha confermato una marcia che si svolgerà in suo onore.