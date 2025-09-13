Attualità
Giovane travolta e uccisa da un suv a Trieste: impatto violentissimo, la 25enne sbalzata per dieci metri

Una giovane di 25 anni, Marta Giannelli, è morta travolta da una Jeep a Trieste. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì, mentre la ragazza attraversava via Fabio Severo.
A cura di Susanna Picone
Drammatico incidente nelle scorse ore a Trieste: una ragazza è stata travolta e uccisa in strada da un’auto. La vittima si chiamava Marta Giannelli, secondo le prime informazioni era una ricercatrice venticinquenne residente a Melzo, nella provincia di Milano.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 12 settembre, mentre camminava lungo via Fabio Severo, a Trieste, all'altezza del numero 65. L'impatto è stato violentissimo secondo quanto ricostruito dai testimoni: la Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita all'altezza di Vicolo del Castagneto ha travolto la giovane che stava attraversando sulle strisce e che è stata sbalzata per oltre una decina di metri sull'asfalto.

L’auto dopo il violento impatto è finito sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha operato a lungo per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Si stanno visionando le telecamere della zona. Sul posto anche i sanitari del 118 – che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la giovane donna morta sul colpo – e anche la Polizia di Stato. Alla guida della Jeep c'era un uomo di Trieste rimasto illeso ma sotto shock.

Stando a una prima ricostruzione, l'incidente mortale è avvenuto non lontano dalla sede dell’università triestina. L’uomo alla guida del suv si sarebbe trovato davanti la ragazza e non sarebbe riuscito a frenare. In quel tratto la strada è illuminata.

Articolo in aggiornamento

Attualità
Incidenti stradali in Italia
Attualità
