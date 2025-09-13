Chi era Marta Giannelli, la studentessa milanese travolta e uccisa da un suv a Trieste

Marta Giannelli è la 25enne che ieri sera, venerdì 12 settembre, è stata travolta e uccisa da un suv a Trieste. Dopo aver conseguito la laurea magistrale all’Università degli Studi di Milano, Giannelli aveva vinto un assegno di ricerca in chimica presso l’università di Trieste.

Si chiamava Marta Giannelli, la ragazza di 25 anni che nel corso di ieri sera, venerdì 12 settembre, è stata travolta e uccisa da un suv a Trieste. La giovane era una ricercatrice residente a Melzo, un comune a pochi chilometri da Milano. Dopo aver conseguito la laurea magistrale all'Università degli Studi di Milano, Giannelli aveva vinto un assegno di ricerca in chimica presso l’università di Trieste.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 22:30 all'altezza del civico numero 65 di via Fabio Severo quando la ragazza ha attraversato la strada. Proprio in quel momento, infatti, sarebbe sopraggiunta una Jeep di colore scuro che ha travolto la 25enne prima di finire sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. Stando al racconto dei testimoni, sembra che Giannelli sia stata sbalzata per oltre una decina di metri. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della giovane che avrebbe perso la vita sul colpo proprio a causa del violento impatto.

Insieme ai medici e ai paramedici è stata allertata anche la polizia locale che è giunta sul posto per effettuare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. Secondo quanto riferito sino a questo momento, sembra che alla guida del veicolo ci fosso un uomo di Trieste, illeso ma sotto shock.