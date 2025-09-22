milano
Perde il controllo dell’auto in tangenziale a Brescia e si schianta: morta la 28enne Michela Righetto

Michela Righetto è deceduta il 21 settembre dopo essersi schiantata con l’auto in tangenziale a Brescia. La 28enne avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non è ancora chiaro il motivo.
A cura di Enrico Spaccini
Una 28enne è deceduta nel pomeriggio di ieri, domenica 21 settembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale Sud di Brescia. La ragazza, Michela Righetto, si trovava alla guida della sua Fiat 500 quando, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi prima contro il guardrail e poi contro la cuspide dello spartitraffico. L'impatto è stato violento al punto che la 28enne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e anche il motore stesso è finito a diversi metri di distanza. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Lo schianto si è verificato intorno alle 16 del 21 settembre nel tratto compreso tra gli svincoli di San Zeno e Fornaci, in direzione Milano, lungo la tangenziale Sud di Brescia. Righetto, residente a Virle di Rezzato (in provincia di Brescia) viaggiava al volante di una Fiat 500 bianca quando, improvvisamente, ha perso il controllo dell'auto finendo contro il guardrail e la cuspide dello spartitraffico. All'arrivo dei sanitari, la 28enne sbalzata fuori dall'abitacolo era già in arresto cardiocircolatorio e hanno potuto solo constatare il suo decesso sul posto.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Chiari, che ora dovrà risalire alla causa dello sbandamento. È possibile che si sia trattato di un errore di distrazione da parte della giovane, ma non è stata ancora esclusa l'ipotesi del guasto meccanico e della foratura di uno pneumatico. Il mezzo verrà sottoposto nei prossimi giorni a vari accertamenti tecnici.

La tangenziale è rimasta chiusa per circa due ore. I vigili del fuoco, infatti, hanno dovuto rimettere in sicurezza la strada e rimuovere i detriti rimasti dopo l'incidente.

