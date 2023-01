Giovane investito e ucciso da pirata della strada, in caserma si presenta un minore: “Sono stato io” Un 30enne è stato travolto e ucciso nella serata di ieri da un’auto pirata a Corigliano, nel Cosentino. Questa mattina il responsabile si è presentato in caserma: alla guida della vettura vi era un ragazzino ancora minorenne.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sarebbe ancora minorenne l'autista che ha investito e ucciso un giovane nel Cosentino, a Corigliano. Il ragazzo, che si è presentato autonomamente in questura in mattinata accompagnato da un legale, avrebbe travolto il pedone senza però fermarsi a soccorrerlo.

Ai carabinieri ha voluto raccontare la sua versione dei fatti confessando subito quanto fatto. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Stando a quanto reso noto finora, nella serata di ieri 2 gennaio il ragazzo ha travolto e ucciso il pedone, di circa 30 anni, senza poi fermarsi per prestare soccorso e chiamare il personale medico del 118. Il giovane risultava ricercato ormai dalla serata di lunedì dopo che le forze dell'ordine sono intervenute in contrada San Nico.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava camminando lungo il bordo della strada provinciale nell'area urbana di Corigliano Calabro ed è morta subito dopo l'incidente. Sul posto si sono recati per tutti i rilievi del caso i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Subito dopo aver accertato le dinamiche dei fatti, sono partite le ricerche per individuare l'automobilista che non aveva prestato soccorso. Questa mattina, poi, la sorpresa: davanti alle autorità si è infatti presentato un minorenne accompagnato da un legale. Il ragazzo ha spiegato quanto accaduto, ammettendo di non essersi fermato subito dopo aver travolto il 30enne.

I dettagli sulla vicenda sono strettamente riservati: le forze dell'ordine, infatti, stanno cercando di tutelare l'identità del minore che si trovava al volante. Il ragazzino è attualmente stato denunciato per omicidio colposo e omissione di soccorso. Non è chiaro di chi fosse l'automobile che il minore stava guidando al momento del tragico incidente.