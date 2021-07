Giallo a Piombino: trovato cadavere in un canale, ha una ferita alla testa Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, con una profonda ferita alla testa, è stato trovato riverso in un canale di scolo in zona portuale a Piombino (Livorno) intorno alle 12.30 di oggi. Il decesso, secondo un primo esame del cadavere, risalirebbe a non più di 12 ore fa.

A cura di Davide Falcioni

Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, con una profonda ferita alla testa, è stato trovato riverso in un canale di scolo in zona portuale a Piombino (Livorno) intorno alle 12.30 di oggi. Il decesso, secondo un primo esame del cadavere, risalirebbe a non più di 12 ore fa e potrebbe essere stato causato da un colpo di arma da fuoco o da una caduta accidentale. A individuare il corpo e a dare l'allarme è stato un funzionario della Autorità portuale che stava effettuando un sopralluogo nella zona. Sul posto sono intervenuti il medico legale e i carabinieri, che coordinati dal pubblico ministero di turno stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo visto che risulterebbe privo di documenti: a quanto emerso, tuttavia, potrebbe trattarsi di un italiano. Le indagini, che sono iniziate subito dopo il ritrovamento del corpo, dovranno chiarire se si sia trattato di un incidente oppure, come sembrerebbe probabile, da un delitto.