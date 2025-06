video suggerito

Garlasco, parla il muratore che ha trovato gli attrezzi nel canale a Tromello: "Li ho usati per una grigliata" Parla il manovale egiziano che nel 2018 ha trovato alcuni attrezzi in un canale a Tromello e qualche mese fa li ha consegnati agli inquirenti nell'abito delle indagini per il delitto di Chiara Poggi. L'uomo è stato intervistato da Ore14: "Alcuni li ho utilizzati, tipo l'attizzatoio per una grigliata. Quando ho saputo che i Carabinieri li cercavano sono andato da loro".

A cura di Eleonora Panseri

“Mi occupavo del restauro di alcune case vicino alla roggia, nel 2017 o 2018, e ho trovato gli attrezzi. Erano rovinati dall’acqua, li ho conservati in cantina appesi al muro”.

A parlare è il manovale egiziano che ha trovato alcuni attrezzi, tra cui un martelletto e un attizzatoio, a Tromello, in un canale, e qualche mese fa li ha consegnati agli inquirenti nell'abito delle indagini per il delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

L'uomo è stato intervistato in esclusiva dal programma di Rai2 Ore14, condotto da Milo Infante. La notizia che questi attrezzi non erano stati rinvenuti nella roggia di Tromello durante le ricerche di maggio scorso ma anni prima era stata data sempre in esclusiva nella puntata serale del 26 maggio scorso.

Oggi, lunedì 30 giugno, è stato trasmesso uno stralcio dell’intervista al manovale (l’integrale sarà trasmessa il prossimo giovedì a Ore 14 Sera) in cui l’uomo racconta cosa accadde.

"Alcuni attrezzi li ho utilizzati, tipo il martelletto da muratore e l’attizzatoio, quest’ultimo per una grigliata. Quando ho saputo che i Carabinieri li cercavano sono andato da loro a portarglieli", ha spiegato l'uomo.

A Tromello viveva la nonna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi e, secondo il supertestimone Gianni B. sarebbe, stato gettato nella roggia dietro la casa un borsone pesante, come a lui riferito da terze persone, da Stefania Cappa. Le cugine non sono al momento indagate e non ci sono elementi che portino a ritenere che tra quegli oggetti ci sia l'arma del delitto.

Oggi, a distanza di 18 anni dal delitto, è indagato per omicidio in concorso il 36enne Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Nel 2015 venne condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto l'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi.

Proprio sulla concessione della semilibertà a Stasi domani, martedì 1 luglio, la Cassazione dovrà decidere se confermare o meno la decisione.