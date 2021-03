Giallo a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, dove questa mattina è stata trovata senza vita una donna di 76 anni di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri, lunedì 1 marzo. L'anziana si era allontanata da casa da sola intorno alle 19:30 e alle 21.30 ed era stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco qualche ora prima del tragico ritrovamento: il corpo della 76enne, di cui non sono stati resi noti dettagli sull'identità, è stato rinvenuto poco distante dalla propria abitazione in località Ampie e sembra, stando a quanto riporta la stampa locale, in una piscina.

Per la ricerca si erano mobilitate le unità di comando locale dei vigili del fuoco del comando di Grosseto, due unità cinofile del comando di Siena e l'elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Arezzo. Sul posto anche unità dei carabinieri e della guardia di finanza, la Croce rossa e 12 volontari Vab attivati dalle sezioni di Castiglione, Follonica, Grosseto e Gavorrano. Ignote le cause del decesso: gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della donna. Tra le ultime segnalazioni di scomparsa, dall'esito per fortuna diverso rispetto a quella di Grosseto, in Italia, si segnala la vicenda del giovane Thomas, scomparso da Domodossola, comune della provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. È stata la mamma a sporgere denuncia al commissariato di polizia locale dopo essersi accorta del mancato rientro a casa del figlio, poi nei giorni scorsi l'appello sui social, rimbalzato da una bacheca all'altra, e la condivisione di alcune informazioni utili al ritrovamento del 14enne. Ancora non si avrebbero sue notizie.