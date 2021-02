in foto: Thomas (foto Facebook)

È da mercoledì scorso che la famiglia non ha più notizie di Thomas, il 14enne scomparso da Domodossola, comune della provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. È stata la mamma a sporgere denuncia al commissariato di polizia locale dopo essersi accorta del mancato rientro a casa del figlio, poi nei giorni scorsi l'appello sui social, rimbalzato da una bacheca all'altra, e la condivisione di alcune informazioni utili al ritrovamento del 14enne.

È uscito per seguire una lezione in Dad a casa di un'amica dove non è mai arrivato

Stando a quanto ricostruito finora le ultime ore note di Thomas sono quelle che avrebbe trascorso a casa di una compagna di scuola per seguire una lezione in didattica a distanza: mercoledì mattina il 14enne è uscito di casa ma quella lezione in Dad non l'ha mai seguita, nella stessa giornata avrebbe inviato alcuni messaggi alla madre prima di sparire. Giovedì mattina infatti non è andato a scuola per le lezioni in presenza nell'Istituto tecnico industriale "Marconi" dove frequenta la prima classe. Le forze dell'ordine si sono immediatamente attivate per avviare le ricerche del 14enne subito dopo aver raccolto la denuncia dei famiglia che contemporaneamente hanno fatto partire una lunga serie di appelli sui social.

Cosa indossava Thomas al momento della scomparsa

Appelli rilanciati innumerevoli volte da conoscenti e parenti che chiedono a chiunque abbia notizie o lo abbia visto di contattare la famiglia o le forze dell'ordine. Thomas pesa 75 chili, è alto 1,75, corporatura normale. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera e rossa, pantaloni della tuta neri con righe bianche, scarpe bianche e un giubbotto leggero nero, e aveva anche uno zainetto grigio.