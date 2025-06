Sandro Benvenuti scomparso a Firenze, avvistato a Napoli: “C’è video, cerca lavoro in pizzeria, segnalatelo”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Potrebbero esserci buone notizie per la famiglia di Sandro Benvenuti, il 21enne di Firenzuola scomparso nel nulla nella mattina di martedì 17 giugno, quando si è recato a Firenze per incontrare una persona. Il ragazzo infatti è stato segnalato più volte in provincia di Napoli dove è stato anche filmato in un video delle telecamere di sicurezza di una pizzeria dove avrebbe chiesto lavoro.

La conferma è arrivata dall’associazione Penelope Toscana che si occupa di persone scomparse e si sta interessando del caso su richiesta dei parenti del giovane. Proprio dopo i tanti appelli online dei parenti, anche da parte del padre, Sandro Benvenuti è stato segnalato in più occasioni negli ultimi giorni tra la zona di Napoli est e i paesi del Vesuviano. La famiglia chiede di segnalare immediatamente un eventuale avvistamento per evitare che possa spostarsi ulteriormente e se ne possano perdere le tracce.

“Da due giorni stanno arrivando segnalazioni della presenza di Sandro tra San Giovanni a Teduccio e San Sebastiano al Vesuvio” spiegano dall’associazione Penelope postando anche un fotogramma del video che ha ripreso il 21enne in un pizzeria dove avrebbe chiesto lavoro: “Per favore aiutateci a farlo tornare a casa. Potrebbe spostarsi verso Salerno”.

“La foto che ci è stata inviata mostra nitidamente il volto di Sandro. I carabinieri di Napoli sono allertati. La situazione è in evoluzione” ha confermato anche l’avvocata a La Nazione. “Chiediamo massima condivisone ma soprattutto segnalate subito la sua presenza alle forze dell’ordine o alla nostra associazione” è l’appello di Penelope, aggiungendo: “Chi lo ha segnalato ci parla di un ragazzo dolce e tranquillo, come è nella realtà. Aiutateci a farlo tornare a casa”.

Sandro Benvenuti, 21 anni.

Sandro Benvenuti è sparito martedì 17 giugno indossando una maglietta nera e dei jeans strappati. Quel giorno era uscito di casa a piedi per recarsi a Firenze, dove si sarebbe dovuto incontrare con una persona. Si sarebbe dovuto vedere anche con il fratello per andare all’Ikea di Sesto Fiorentino. Al fratello ha inviato diversi messaggi, dicendo di aver preso in centro un Uber e di essere fermo in coda a pochi minuti di distanza. Ma a un certo punto ha smesso di rispondere al telefono ed è sparito.