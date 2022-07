Giallo a Bologna, giovane trovato morto in una pozza di sangue: a dare l’allarme una ragazza Il cadavere di un uomo, dell’apparente età di circa 25 anni, è stato trovato in una pozza di sangue nell’area abbandonata delle ferrovie Bologna San Donato. Si tratterebbe di una morte violenta.

È giallo a Bologna, dove è stato trovato in un’area abbandonata delle ferrovie “Bologna San Donato” il cadavere di un uomo riverso in una pozza di sangue. Si tratta, secondo le prime informazioni, di una persona di circa 25 anni di carnagione chiara che ancora non è stata identificata. Il ritrovamento del corpo senza vita stamane in via Larga, alla periferia della città.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118: dalle prime notizie si tratterebbe di una morte violenta. Sul posto è arrivato anche il medico legale per gli accertamenti e la prima ispezione cadaverica: il cadavere del giovane uomo – lasciato all'interno di un casolare abbandonato – presenterebbe ferite di un'arma da taglio.

A lanciare l’allarme sarebbe stata una ragazza, che al 118 avrebbe parlato di una “aggressione” secondo quanto trapelato finora, ma che non avrebbe atteso l’arrivo dei soccorritori. Quando i sanitari sono arrivati sul posto l’uomo era già morto e di questa ragazza non c’era traccia.

