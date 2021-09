Giallo a Bari, donna trovata morta nella sua abitazione: è stata uccisa con ripetute coltellate Una donna di 81 anni di Bari, Lucia Lupelli, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Andrea Gabrieli, nel quartiere Carrassi. Sarebbe stata uccisa con ripetute coltellate. A trovare il corpo in cucina sono stati gli agenti della Polizia, che per entrare ha avuto bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. Forse una rapina finita nel sangue.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Bari dove una donna di 81 anni, Lucia Lupelli, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Andrea Gabrieli, nel quartiere Carrassi, dove pare vivesse da sola. La vittima sarebbe stata uccisa con ripetute coltellate assestate all’altezza dell’addome, per tanto si ipotizza il reato di omicidio volontario. Il cadavere dell'anziana, che stando alle prime informazioni disponibili, viveva da sola, è stato rinvenuto in cucina dalla polizia, che per entrare ha avuto bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco. Sono stati alcuni parenti ad allertare le forze dell’ordine visto che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal pm Claudio Pinto. Il medico legale Francesco Introna effettuerà l’autopsia per chiarire i contorni della vicenda.

L’ipotesi di reato al momento contro ignoti è di omicidio volontario e si teme che la donna sia stata rapinata. Anche per questo sono in atto verifiche per riscontrare la mancanza di oggetti di valore dall'appartamento.

In aggiornamento.