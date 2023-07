Genova, pullman di turisti di ritorno dalle Cinque Terre va a fuoco: “Pensavamo di morire”, disagi sull’A12 L’incidente nel tratto Genova-Nervi e Recco. Il bus stava tornando nel Comasco e trasportava turisti che avevano appena visitato le Cinque Terre. Gravi disagi sull’A12. Tra i feriti anche un bambino e una donna incinta.

A cura di Biagio Chiariello

“Ho corso 400 metri dentro la galleria, ho avuto paura che la persona che era con me non fosse riuscita a uscire. A un certo punto ci siamo ritrovati con le porte infuocate, ho temuto di morire. Con lei, quando è finito tutto, ci siamo sentite al telefono e abbiamo pianto insieme”. È la testimonianza a Repubblica di una delle persone che ieri, 9 luglio, ha vissuto in prima persona l'inferno all'interno della galleria Monte Giugo sulla A12, nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova, dove un pullman di turisti con una cinquantina di persone a bordo ha preso fuoco.

L'inferno dopo il ritorno dalle Cinque Terre

Una domenica d'estate ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il mezzo era ritorno a Lomazzo, in provincia di Como, dopo aver raggiunto Portovenere e le Cinque Terre.

Diverse persone (37, stando al bollettino della Regione Liguria) sono rimaste intossicate e ricoverate in ospedale e danni gravi sono stati riportati dalla galleria. Sono stati tutti trasportati agli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi di Genova. Tra loro anche un bambino di 9 anni, una donna incinta e una signora che si è fratturata una gamba durante la fuga.

Il più grave è l'autista del pullman costretto a ricorrere alla camera iperbarica. Si tratta di un uomo di 56 anni originario di Como: starebbe comunque meglio, così come gli altri intossicati. Otto i dimessi, tutti con prognosi da 1 a 5 giorni.

L'incendio si è formato in seguito al surriscaldamento del mezzo.

Gravi disagi sull'A12 in direzione Genova

Al momento sull'A12 Genova-Sestri Levante si registrano ancora 9 km di coda nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzioni di Genova e 3 km di coda in direzione Sestri Levante per lavori di ripristino della pavimentazione al km 17+200 in seguito ai danni causati dall'incendio di un pullman avvenuto nella giornata di ieri all'interno della galleria Giugo. Lo comunica Autostrade per L'Italia.

Il traffico scorre su una corsia per senso di marcia. Per le lunghe percorrenze verso il capoluogo ligure, Autostrade consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli fino a Piacenza, successivamente seguire la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e la A26 Genova-Gravellona Toce in direzione.

Chiediamo assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure" l'appello di Autostrade per l'Italia subito dopo l'incendio del pullman nella galleria.

"C'è fumo su entrambe le carreggiate. Chi viaggia verso Genova deve uscire a Recco e può rientrare in autostrada a Nervi; percorso inverso per chi procede in direzione di Livorno. La risoluzione di questo evento non sarà di breve durata e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente" ha spiegato in una nota Aspi.