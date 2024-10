Furgone esce di strada e si schianta in A10, un morto e un ferito grave: fino a 4 km di code e rallentamenti

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto Facebook

Incidente mortale sull'autostrada A10, tra Varazze e Arenzano. Per cause ancora da chiarire un furgone con a bordo due operai ha sbandato e, per cause ancora da accertare, è finito con violenza contro un muro. Uno è morto, l'altro è gravissimo. Il sinistro, avvenuto poco dopo le 8, ha causato rallentamenti e lunghe code.

Il traffico è stato bloccato in direzione Genova, sul posto si è recato il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Il tratto è stato chiuso al traffico per diverse ore e si sono registrati fino a 4 chilometri di coda in direzione Genova. La riapertura è avvenuta in modo graduale: la prima corsia è stata liberata intorno alle 11.20, dopo che le auto incolonnate sono state fatte uscire dal tratto rimasto chiuso.

Chi sono le persone coinvolte nell’incidente mortale in A10, un morto e un ferito grave

L'operaio deceduto nel sinistro aveva 30 anni ed era di origini marocchine. Inutili i soccorsi di 118 e dei militi di Coro Mare Albisola. Insieme a lui viaggiava un connazionale, rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso al San Martino di Genova con l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco.

Nell'impatto entrambi sono stati proiettati fuori dal finestrino del conducente. La Polizia stradale sta ricostruendo la dinamica, ma sembrerebbe si sia trattato di un incidente autonomo.

"Un'altra tragedia sul lavoro in Liguria: un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente in autostrada. Non conosciamo ancora la dinamica, che sarà accertata dalle autorità, ma certamente si tratta di un'altra croce nera che si aggiunge alle altre 14 del 2024. In totale 15 persone che non sono tornate alle loro famiglie dopo il turno di lavoro in soli nove mesi e mezzo", ha commentato Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria.