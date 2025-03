Fuoriuscita di Gpl da autocisterna in A4 dopo scontro con camion: autostrada chiusa per ore L’incidente stradale nella mattinata di martedì 11 marzo, poco dopo le 10.30, nel tratto tra San Stino e Cessalto, in provincia di Treviso. Due mezzi pesanti si sono tamponati violentemente con fuoruscita di Gpl dall’autocisterna. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

L’autostrada A4 è rimasta chiusa per ore oggi nel tratto veneto dopo un pericoloso scontro tra un camion e una cisterna carica di gpl che ha subito una perdita del carico con relativo sversamento. L’incidente stradale nella mattinata di martedì 11 marzo, poco dopo le 10.30, nel tratto tra San Stino e Cessalto, in provincia di Treviso.

Per motivi ancora da chiarire, i due mezzi pesanti si sono tamponati violentemente all’altezza del chilometro 434 della carreggiata in direzione Venezia nel territorio del comune di Cessalto. L’impatto ha causato la fuoruscita di Gpl dall’autocisterna inducendo il concessionario del tratto autostradale, Autostrade Alto Adriatico, a interrompere la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per verificare entità del danno e mettere in sicurezza la zona, oltre agli addetti autostradali e alla polizia. Sul posto hanno operato sia i pompieri del distaccamento di San Donà di Piave e di Motta di Livenza sia quelli del nucleo Nbcr di Mestre (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Sul posto inviato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per una ricognizione della situazione dall’alto.

Fortunatamente non ci sono stati incendi né esplosioni e il combustibile è sfiatato dalla cisterna senza provocare danni ulteriori. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate diverse ore e fino alle 13.30 quando l'arteria è stata riaperta alla circolazione. Il blocco del traffico dovuto all’incidente ha causato comunque code lunghissime di mezzi.

L’incidente tra i due camion non ha causato feriti ma la polizia stradale sta effettuando i rilievi del caso sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e accertare eventuali responsabilità.