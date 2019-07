Una bambina di 12 anni, residente in Emilia Romagna, ha rischiato di annegare nella piscina Getur di Piani di Luzza, nel comune di Forni Avoltri, in Friuli Venezia Giulia. Provvidenziale si è rivelato l’intervento del bagnino e del personale sanitario. Rianimata sul posto è stata trasportata in elicottero in ospedale a Udine dove è tuttora ricoverata.

L'episodio si è verificato intorno alle 11 e 30. La dodicenne, residente a Forlì e ospite della colonia di Piani di Luzza, stava nuotando quando ha accusato un malore; è stata vista riemergere priva di sensi. Portata fuori dall'acqua, la ragazzina è stata soccorsa dal bagnino e dal medico della struttura che hanno cominciato le manovre rianimatorie anche con l'utilizzo di un defibrillatore, guidati dalla centrale operativa. Così facendo il cuore della giovanissima è stato fatto ripartire in tempi molto rapidi. Sul posto sono poi giunti rapidamente anche il 118 con elicottero e ambulanza. La 12enne è stata accolta nel reparto di terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i Carabinieri con una pattuglia della stazione locale. La ragazzina si trovava in Friuli in colonia con altri coetanei emiliani. I medici hanno sottolineato come il tempestivo intervento di primo soccorso ha consentito di salvare una vita e anche di limitare le conseguenze per la salute della ragazzina.