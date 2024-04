Friuli, frana sull’autostrada A23, chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba. Traffico bloccato e code

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Una frana blocca la A23. Dalle 6 di oggi, 1 aprile, sull‘autostrada Udine-Tarvisio, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni a seguito del distaccamento di rocce all’altezza del km 64, nel comune di Amaro, causato dalle intense piogge che si sono abbattute in zona in settimana e che si sono ulteriormente intensificate nelle ultime ore.

La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi e da grossi massi, come si vede anche nelle foto diffuse dai vigili del fuoco. A causa dello smottamento, tre veicoli sono rimasti bloccati ma nessuno è stato colpito. Non ci sono state infatti richieste di intervento alla centrale di emergenza sanitaria Sores.

Sul posto anche il personale della Direzione del 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia e le pattuglie della polizia stradale: i pompieri del comando di Udine, intervenuti insieme con le squadre dei distaccamenti di Gemona e di Tarvisio, si sono assicurati che nessuno fosse rimasto ferito e hanno aiutato gli automobilisti rimasti bloccati dalla frana.

Si attende la rimozione del materiale franoso e un sopralluogo dei geologi che dovranno verificare se ci sono pericoli di nuovi distacchi.

Attualmente, nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano pesanti code in direzione Udine. Chi viaggia verso il capoluogo friulano deve uscire a Pontebba, percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare in A23 a Carnia. Percorso inverso per chi viaggia in direzione opposta verso Tarvisio.