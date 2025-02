video suggerito

Freddo e neve in arrivo, poi cambia tutto: le previsioni meteo della prossima settimana Le previsioni meteo della settimana da lunedì 3 a domenica 9 febbraio: dopo un inizio all’insegna di neve e maltempo soprattutto al Centro Sud, tutto cambia da martedì sera con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inizio di settimana all'insegna di freddo e neve ma poi, a partire da martedì, complice l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, cambierà tutto, tornerà il sole e le temperature diventeranno leggermente più miti. Sono queste le previsioni meteo per la prima settimana di febbraio, da lunedì 2 a domenica 9 febbraio. Ma procediamo con ordine.

Freddo e neve in arrivo la prossima settimana, le zone interessate

La settimana si apre lunedì 3 febbraio nel segno del maltempo, con il rischio di rovesci temporaleschi anche piuttosto forti in particolare al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori, a causa del passaggio di un ciclone mediterraneo che già domenica ha portato instabilità su questa parte della Penisola. In particolare, le regioni più colpite dalla pioggia saranno Puglia, Molise, Basilicata, qualche rovescio da segnalare anche sulle Isole e in Campania. Localmente potranno verificarsi anche dei temporali. Temperature stabili o addirittura in lieve calo.

Dopo il calo termico cambia tutto: cosa succede con l’alta pressione

A partire da martedì sera e poi da mercoledì, però, cambierà tutto, complice l'espansione verso Est dell'anticiclone delle Azzorre che abbraccerà buona parte dell'Europa centro occidentale e del bacino del Mediterraneo e che porterà bel tempo, sole e assenza di precipitazioni – ad eccezione di qualche rovescio sulla Sicilia – almeno fino al prossimo weekend. A partire da venerdì 7, infatti, ci potrebbe essere un parziale peggioramento al Nord ma con effetti ancora tutti da valutare. Tuttavia, per quanto riguarda le temperature, queste ultime resteranno in linea con quelle del periodo, salvo una possibile diminuzione dei valori minimi.