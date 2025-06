video suggerito

Fratellini di 7 e 8 anni scendono dal tram e vengono investiti mentre attraversano a Mestre: gravissimi L’incidente a Mestre mentre i due piccoli, che erano soliti camminare in strada e prendere i mezzi pubblici da soli, stavano scendendo dal tram per raggiungere il negozio della madre proprio di fronte. Un furgone in sorpasso li ha investiti in pieno. Il più grave è il piccolo, operato d’urgenza e ricoverato in terapia intensiva. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Due fratellini, due bimbi di 7 e 8 anni, sono ricoverati in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stati investiti da un furgone mentre attraversavano da soli la strada a Mestre dopo essere scesi da tram. L’incidente si è consumato nella mattinata di ieri, lunedì 2 giugno, all’altezza della fermata del tram Sansovino in viale San Marco. I due piccoli erano appena scesi dal mezzo pubblico quando è avvenuto l’impatto con un furgone.

L’allarme intorno alle 11.30 del mattino mentre i due piccoli, che erano soliti camminare in strada e prendere i mezzi pubblici da soli, stavano scendendo dal tram per raggiungere il negozio della madre proprio di fronte. Ai soccorsi giunti sul posto la situazione è apparsa subito gravissima. I due piccoli infatti hanno riportato ferite gravi e soprattutto un esteso trauma cranico che ha richiesto un immediato trasporto in ospedale.

Stabilizzati dal personale del Suem 118, giunto con ambulanze e automedica, i due fratellini sono stati condotti al pronto soccorso in codice di massima urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Il più piccolo, il bimbo di 7 anni, si è rivelato quello più grave e i medici hanno deciso di operarlo d’urgenza per una preoccupante evoluzione del trauma cranico. Infine è stato disposto il suo trasferimento all’ospedale di Padova dove è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Resta ricoverato a Mestre invece il fratellino più grande, di 8 anni, anche lui in prognosi riservata.

Sul grave incidente stradale indaga la polizia locale che è accorsa sul posto ed ha effettuato i rilievi del caso e ascoltato i numerosi testimoni che erano presenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il furgone, preso a noleggio, stesse sorpassando il tram che era fermo quando si è trovato davanti i due fratellini che erano appena scesi e stavano attraversando.