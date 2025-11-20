Frana di Brazzano di Cormons, la compagna di Quirin, morto per salvare un’anziana: “Ci ha lasciati da eroe”

"Quirin ci ha lasciati da eroe". È il cuore del messaggio diffuso da Jessica Hartwick, compagna di Quirin Kuhnert, il 32enne tedesco morto a Brazzano di Cormons mentre tentava di salvare, purtroppo inutilmente, l’83enne Guerrina Skocaj, travolta dalla frana che ha investito le loro abitazioni nel piccolo borgo del Collio.

"Il mio fidanzato e amatissimo Quirin ci ha lasciato da eroe. Lui è sempre stato pronto a fare ciò che era giusto, anche se il cammino era pieno di ostacoli. In pochi secondi ho perso non solo la mia vita e le mie cose, ma soprattutto il mio grande amore, il mio migliore amico e il mio futuro". Così Hartwick ha voluto condividere con amici e compaesani il dolore per una perdita che è insieme personale e collettiva.

Secondo le ricostruzioni, Kuhnert è intervenuto non appena ha percepito la gravità della situazione. Prima di dirigersi verso la casa di Guerrina, era riuscito a mettere in salvo un’altra residente: "Quirin ha bussato alla sua porta sollecitandola a fuggire", ha riferito il fratello della donna. Lei è scappata in pigiama, a piedi nudi, appena in tempo. Poi il 32enne ha proseguito verso l’abitazione dell’anziana, ma la colata di fango staccatasi dalla collina lo ha travolto. Il corpo è stato ritrovato ore dopo, al termine di ricerche condotte dai Vigili del Fuoco in condizioni estreme.

Leggi anche Chi era Quirin Kuhnert, il ristoratore di Brazzano di Cormons morto per salvare una vicina

Quirin Kuhnert non era un visitatore occasionale. Originario della Baviera, frequentava Cormons da vent’anni e, da pochi mesi, aveva scelto di stabilirsi definitivamente nel Collio. A febbraio aveva inaugurato Buon Sapore, una piccola enogastronomia concepita come luogo d’incontro per residenti e turisti. "Voglio creare un punto d’incontro per la comunità, dove i brazzanesi possano ritrovarsi e i turisti scoprire i sapori autentici del Collio", raccontava. Il suo progetto imprenditoriale era il segno tangibile di un legame profondo con il territorio.

Domenica, nella chiesa di Giassico, si terrà una messa per ricordare Quirin e Guerrina, due vite spezzate dalla frana. Intanto, la mobilitazione per sostenere Jessica, che nella tragedia ha perso anche la casa e ha visto gravemente danneggiato il negozio che gestiva con Kuhnert, ha già superato i 60 mila euro in 24 ore, con più di 1.400 donazioni arrivate soprattutto dalla Germania.