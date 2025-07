Foto di sesso di gruppo in un locale a Genova finiscono in chat di WhatsApp: donna denuncia per revenge porn

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per revenge porn dopo la denuncia presentata da una donna. Lei era stata invitata a una cena con un medico e un notaio e poi la serata si è trasformata in sesso di gruppo: la mattina successiva la vittima ha scoperto che le sue foto erano in più chat di WhatsApp.

Doveva essere una cena tra amici invece si è trasformata in un incubo per una invitata. La cena in poco tempo è diventata sesso di gruppo e sul piatto è finita anche della droga. Ma c'è di più: le foto hot della donna hanno fatto il giro di diverse chat di WhatsApp. Tutto è accaduto in un ristorante di Genova e ora la Procura ha aperto un fascicolo per revenge porn, ovvero il reato commesso da chi diffonde contenuti espliciti sessuali senza il consenso delle persone riprese.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, a giugno la donna si è trovata a cena con un amico, un notaio e un medico. Conosceva solo quest'ultimo. L'appuntamento era in un ristorante di Bogliasco, di proprietà di un imprenditore della cerchia di amici. Al termine della cena si è unito il proprietario e una cameriera. Una volta che le altre persone del locale erano andate vie è stata chiusa la porta e abbassata la saracinesca.

Dopo alcol e droga, quello che è successo la donna lo scopre il giorno dopo: il medico l'avvisa di avere trovato sul suo cellulare foto della serata senza riuscire a giustificarle. Inoltre poco dopo la donna scopre che altre foto il notaio le ha fatte girare in più chat. La donna gli ha chiesto quindi di cancellarle subito: l'uomo le confessa però che le aveva già girate a un collega. La vittima si è rivolta così al suo legale: la Procura ora sta indagando su quanto accaduto. L'ipotesi di reato è revenge porn. Intanto gli investigatori hanno sentito i partecipanti della serata e scoperto che è stata consumata droga per uso personale.