Forte terremoto in Calabria, scossa di 3.7 magnitudo a Cosenza: panico tra la gente Il sisma a Cosenza è stato avvertito distintamente, in particolare ai piani alti delle abitazioni. Molte le segnalazioni sui social network, alcune persone sono scese in strada.

A cura di Biagio Chiariello

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Cosenza e nell’hinterland pochi minuti prima delle 20. Sul sito dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, viene segnalato che la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 3,7 della scala Richter 3.7, l'epicentro è 4 chilometri dal comune di Bianchi (CS), con coordinate geografiche (lat, lon) 39.1, 16.461 e profondità è di 19 km.

Terremoto avvertito anche a Catanzaro, panico tra la gente

Il sisma in città è stato avvertito, in particolare ai piani alti delle abitazioni. Molte le segnalazioni sui social network anche dai comuni limitrofi, come Catanzaro, Lamezia Terme, Amantea, Marzi, Campora San Giovanni e dal crotonese. Tremori e boati percepiti su tutta la Sila.

Il terremoto è stato avvertito comunque per pochi secondi, pare non ci siano danni a cose o persone anche e soprattutto per l'elevata profondità. Tuttavia, da quanto appreso dai giornali locali, nelle zone prossime all’epicentro, il terremoto ha suscitato panico al punto che la gente è scesa in strada.

In mattina altre scosse sono state registrate al largo del Tirreno. Prima dell’alba se ne sono succedute due a stretto giro, prontamente registrate dal sito dell’Ingv. La prima alle 4:20 e la seconda alle 5:20. Magnitudo 2.4, posizione Nord della Calabria Nord Occidentale a una profondità di 87 chilometri.