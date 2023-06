Follia a Prato, ragazzo disteso sul tetto dell’auto in corsa: “Un gioco per festeggiare la maturità” Il video risalente a ieri e già diventato virale sui social, mostra una Renault bianca girare per Prato con un giovane sdraiato sul tettuccio, aggrappato solo con le mani. I giovani si giustificano: “Un gioco per festeggiare la fine degli esami”.

A cura di Teresa Fallavollita

Un ragazzo scalzo, capelli e indumenti che si agitano per il vento mentre è sdraiato sopra il tettuccio di un’auto in corsa. La folle bravata è stata immortalata in un video a Prato, in Toscana, ieri, giovedì 29 giugno. Fortunatamente il “gioco” si è concluso senza provocare danni, ma un’esperienza così pericolosa sarebbe potuta finire diversamente e per questo severe sono state le conseguenze per il ragazzo alla guida della macchina.

Il video che da ieri gira sui social – dividendo la platea tra divertimento e indignazione – mostra una Renault bianca procedere sulla Declassata, a Prato. Sopra al tettuccio, un insolito carico: un ragazzo è sdraiato sul tetto della macchina e si regge esclusivamente aggrappandosi con le mani alle portiere laterali, mentre l’auto continua la sua corsa.

Una situazione talmente pericolosa, per sé e per gli altri viaggiatori, da provocare l’immediato intervento delle autorità, che dalla targa sono risalite al ragazzo alla guida dell’auto.

Leggi anche L'oroscopo del 13 giugno 2023

Secondo quando dichiarato dal giovane, si tratterebbe “solo di un gioco”, di un (immaturo) “modo per festeggiare la maturità”.

Si esclude quindi la possibilità di una sfida online, tasto particolarmente dolente in quest’ultimo periodo, dopo i drammatici fatti di Casal Palocco: resta un incosciente gioco per festeggiare la fine delle superiori, mettendo a rischio la propria vita.

Per il giovane autista, 20 anni, una multa da 200 euro, decurtazione di 14 punti e sospensione della patente. Gli sono state contestate la condotta pericolosa, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza per i passeggeri con lui all’interno della vettura e velocità elevata.

Per la giornata di oggi, la polizia municipale ha convocato anche gli altri due giovani coinvolti. La “goliardata” era stata ripresa da automobilisti increduli e il video era subito diventato virale per l’assurdità della scena.