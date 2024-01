Follia a Capodanno a Foggia: ragazzi fanno saltare in aria un bagno chimico con un petardo I fatti sono avvenuti nei primi giorni del nuovo anno nel comune foggiano di Torremaggiore, in piazza Incoronazione recintata da un cantiere per lavori di riqualificazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

La follia della notte di Capodanno 2024 arriva da Torremaggiore, in provincia di Foggia. A renderla nota sulla propria pagina social è in un filmato Welcome To Favelas: in piazza Incoronazione nei pressi del Santuario della Fontana, succede che alcuni ragazzi si riprendono mentre fanno saltare il bagno chimico riservato agli addetti ai lavori della piazza, oggetto di un intervento di riqualificazione.

Almeno tre componenti della (baby?) gang hanno scavalcato la recinzione. Poi tra una risata e l'altra, hanno caricato i petardi nella cabina e hanno acceso la miccia, facendo letteralmente saltare in aria la struttura, come si vede nel video. L'autore materiale del gesto è riuscito giusto in tempo ad allontanarsi. Anche la recinzione del cantiere a seguito dell’esplosione è venuta giù.

Al momento l'amministrazione comunale non ha rilasciato alcun commento sull'accaduto. Sulla sua pagina proprio Facebook il sindaco Michele Di Pumpo in occasione del 1 gennaio aveva scritto: "Allora auguro con tutto il cuore che questo 2024 possa essere ricco di pagine belle, belle veramente. Piene di vita, di pace e di sorrisi, di salute e di amore. Non possiamo illuderci di saltare i capitoli dove veniamo messi alla prova, ma augurarci di poterle affrontare con impegno, forza e determinazione".

Leggi anche Deputato fa partire colpo a festa di capodanno: ferito parente della scorta del sottosegretario Delmastro

Ma i primi minuti di questo 2024 hanno restituito una pagina tutt'altro che bella per Torremaggiore.

E i botti di Capodanno hanno fatto altri danni sempre in Puglia, precisamente a Copertino, in provincia di Lecce, dove un 22enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione dei genitali, fortemente danneggiati da un petardo esplosogli accidentalmente in mezzo alle gambe la notte di San Silvestro.