Petardo esplode tra le gambe di un 22enne: medici costretti ad amputargli i genitali Un ragazzo di 22 anni è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione dei genitali, fortemente danneggiati da un petardo esplosogli accidentalmente in mezzo alle gambe la notte di San Silvestro. Nel grave episodio, avvenuto nel Leccese, il giovane ha infatti riportato un trauma cranico, uno facciale e uno al tronco degli organi genitali.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

A Copertino, in provincia di Lecce, un ragazzo di 22 anni è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione dei genitali, fortemente danneggiati da un petardo esplosogli accidentalmente in mezzo alle gambe.

Subito dopo il terribile incidente, avvenuto durante la notte di San Silvestro, il giovane è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Lecce, dove al momento si trova ricoverato e sotto osservazione. Qui il personale medico ha riscontrato sin dal primo momento gravi traumi su entrambi gli arti inferiori e al polso.

Il 22enne ha infatti riportato un trauma cranico, uno facciale e uno al tronco degli organi genitali. Di fronte alla gravità della situazione i medici si sono quindi ritrovati costretti a procedere con un delicato intervento, a causa delle complicanze sopraggiunte, e a dovergli amputare i genitali.

Sette persone ferite da esplosioni di petardi e botti in Salento

Oltre all'incidente accaduto al 22enne, altre sette persone sono rimaste ferite dallo scoppio dei petardi durante la notte di San Silvestro in Puglia, come si legge su Repubblica. Sempre a Copertino un uomo di 43 anni ha riportato lesioni alla mano sinistra, al polso destro e al torace ed è attualmente ricoverato in ortopedia con una prognosi di 25 giorni. A Gallipoli un 47enne ha riportato ustioni all’addome e a entrambe le cosce, con una prognosi di 20 giorni. Un 20enne è invece rimasto ferito all’occhio sinistro ma è stato già dimesso.

Anche a Squinzano un uomo leccese di 47 anni ha riportato ferite alla gamba sinistra e alla mano destra, e si è reso necessario un intervento chirurgico. Mentre due 30enni a Surbo e Monteroni, entrambi feriti alla testa dallo scoppio di un petardo, sono stati dimessi con terapia domiciliare. Una ragazza minorenne è rimasta ferita alla tempia a seguito dell'esplosione di una bomba carta durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Manfredi, a Oria, nonostante l’ordinanza del sindaco avesse disposto il divieto di utilizzare materiale pirotecnico.