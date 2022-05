Foggia, schianto in autostrada: auto distrutta, a bordo una famiglia di 3 persone con un bambino Il grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, in direzione sud.

A cura di Susanna Picone

Un terribile incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 maggio, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, in direzione sud. Coinvolta un'auto a bordo della quale viaggiava una famiglia di tre persone, con padre, madre e un bambino di tre anni. L’auto è stata completamente distrutta nel violento impatto. Secondo le prima informazioni, la donna è stata trasportata in elisoccorso, in gravi condizioni, all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Feriti anche l'uomo e il bambino, le loro condizioni non si conoscono al momento.

L’incidente stradale è avvenuto all’altezza del chilometro 545 intorno alle 14 di oggi. Sul posto sono intervenute ambulanze ed eliambulanze di Alidaunia, Vigili del Fuoco, Polizia stradale e il personale della direzione 8° tronco di Bari per Autostrade. Il tratto d'autostrada è stato chiuso per i rilievi del caso e poi riaperto dopo circa un'ora.

L’auto distrutta nell’incidente

"Poco prima delle 14 sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, in direzione di Bari, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 545 che ha visto coinvolta un'autovettura e nel quale due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave", così quanto reso noto da Autostrade per l'Italia.

Sono in corso indagini per capire il presunto coinvolgimento di un’altra auto o di un mezzo pesante. Sul luogo dell'incidente attualmente il traffico circola su tutte le corsie disponibili in direzione Bari e non si registrano turbative.