Firenze, uomo si scaglia contro una donna e un vigilate e li prende a pugni e sprangate In manette è finito un nordafricano responsabile questa mattina di una serie di aggressioni al Palazzo dei Congressi di Firenze.

A cura di Davide Falcioni

Prima ha scagliato bottiglie contro i vetri del Palazzo dei Congressi di Firenze; poi, andandosene, ha aggredito una donna con pugni, spintoni e calci. Infine ha colpito un vigilante a sprangate. È accaduto questa mattina intorno alle 7 nel capoluogo toscano e la scena, decisamente surreale, è stata ripresa con una telecamera.

Protagonista delle violenze un uomo di origine nordafricana, che ha seminato il panico tra i dipendenti in servizio nella struttura. Scappato poco prima dell'arrivo della polizia, è stato rintracciato poco dopo sui viali, mentre si aggirava in stato confusionale; una volta caricato in macchina è tornato ancora una volta a dare in escandescenze, motivo per cui sono scattate le manette per resistenza.

Accertamenti sono ora in corso per ripercorrere la sua mattina di follia. Si lavora proprio sulle immagini delle telecamere di sorveglianza e sulle testimonianze del vittime, entrambe costrette a farsi visitare in ospedale per lo shock e per traumi su diverse parti del corpo.