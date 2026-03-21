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Firenze, prof va a processo per abusi sulle alunne minorenni, la dirigente sapeva ma non denunciò

Un docente in pensione che insegnava alle scuole medie andrà a giudizio per le molestie perpetrate sulle allieve negli anni dal 2016 al 2019. Secondo il papà di una delle vittime, oggi maggiorenne, la dirigente scolastica sapeva ma non avrebbe fatto niente per aiutare gli studenti.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Un professore delle scuole medie, attualmente in pensione, è stato rinviato a giudizio a Firenze per molestie nei confronti di alcune allieve: l'inchiesta della Procura fiorentina è partita in particolare dalle accuse di una ragazza, oggi 21enne. All'epoca dei fatti, la giovane frequentava una scuola media dell'Oltrarno. La vicenda risale agli anni tra il 2016 e il 2019: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata oggetto di attenzioni morbose del docente sul piano fisico e psicologico.

La storia di abusi è rimasta sepolta per anni ed è emersa in età adulta dopo un gesto di autolesionismo che avrebbe provocato anche diversi disturbi alimentari. Il processo inizierà il prossimo giugno davanti al tribunale in composizione collegiale.

L'indagine è iniziata dopo la denuncia presentata dal padre della studentessa. L'uomo aveva infatti raccolto la confidenza della figlia e dopo aver sentito il suo racconto, aveva svolto una sorta di indagine personale, ricostruendo una serie di comportamenti inappropriati da parte del docente durante le lezioni. 

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Nei confronti dell'insegnante era stato aperto un procedimento disciplinare, poi archiviato. Così. il genitore ha raccontato il tutto alle autorità che hanno dato il via alla loro inchiesta. È emerso che nello stesso periodo, un altro docente riportò i comportamenti inappropriati del collega, ma la dirigente scolastica non avrebbe fatto niente, limitandosi solo a rimproverare l'insegnante.

La dirigente scolastica, dunque, sarebbe stata informata di quanto avveniva in classe ai danni delle studentesse, ma non si sarebbe comportata di conseguenza. Il papà della vittima ha infatti accusato anche lei, affermando che la donna sapesse perfettamente cosa succedeva nella classe della figlia, senza però intervenire per aiutare gli studenti.

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