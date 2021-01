Una ragazzina di tredici anni accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i cellulari e condividere il video sui social. È accaduto la scorsa settimana a Firenze e la vittima frequenta una scuola media della città: già in passato era stata presa di mira più volte da una studentessa poco più grande di lei. Ma questa volta le botte e le umiliazioni sono finite anche in un video. I responsabili dell’ultima aggressione, ragazzi tutti tra i 13 e i 14 anni, sono stati identificati proprio grazie alle immagini pubblicate su Instagram e sono stati denunciati dalla famiglia della tredicenne ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, il video dell'aggressione alla tredicenne, che dura tre minuti e 26 secondi, è stato condiviso dagli stessi autori in un gruppo WhatsApp e su Instagram. "Hai paura" ripetono più volte nel video ridendo alla vittima. "Questo è perfetto per Instagram”, dice qualcuno.

Il padre della vittima: "Agghiacciante, in 7 contro una"

"È agghiacciante, in sette contro una. Non avrò pace fino a quando non saranno intercettati i genitori di questi ragazzi. Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni e saranno gli uomini e le donne di domani. Mia figlia da una settimana ha crisi di pianto, non dorme e ha paura a tornare a scuola. Non è la prima volta, a dicembre è stata picchiata dalla stessa ragazza. In quell'occasione però non abbiamo sporto denuncia”, le parole del padre della vittima. Dopo l’aggressione la ragazza è stata portata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi. E ora, secondo il racconto del padre, dopo l'episodio di bullismo vive chiusa in casa, esce solo coi suoi familiari e piange ogni volta che prende il cellulare in mano: “Lei ora si vergogna quando dovrebbero essere loro a vergognarsi".