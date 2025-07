video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025: Ariete e Leone espansivi Nell'oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025, Urano entra in Gemelli stimolando il pensiero rapido e innovativo e la Luna Piena in Capricorno chiede di restare concreti. Gemelli, Bilancia, Acquario si aprono a innovazioni mentali.

Nell'oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025 parte con un lunedì scoppiettante: Urano abbandona il solido Toro per spostarsi nel segno mobile e curioso dei Gemelli, aprendo un ciclo di innovazione mentale, anche dirompente, che interesserà soprattutto i nati nei primissimi giorni dei segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e dei segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci). Lo stesso giorno, Venere in Gemelli forma un trigono potente con Plutone in Acquario, creando uno scenario favorevole a flirt magnetici e a legami mentali intensi che sanno toccare corde profonde.

Il momento culminante della settimana arriva giovedì con la Luna Piena in Capricorno che chiede risultati tangibili, serietà nelle emozioni e consapevolezza delle proprie responsabilità affettive e professionali. È una Luna che guarda lontano ma resta con i piedi per terra e di cui sentiranno l’eco soprattutto i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno). La settimana si chiude con Saturno in Ariete che domenica inizia il suo moto retrogrado, spingendo, soprattutto i segni cardinali, a rivedere le fondamenta delle scelte prese finora.

Oroscopo settimanale 7-13 luglio 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti immagino in una call creativa in un coworking dal nome altisonante tipo “The Wild Mind Factory”. Caffè filtrato, pareti lavagna e brainstorming che sparano scintille: le tue idee volano e convincono. Sei quello che “ci pensiamo dopo alla fattibilità”, e per ora va bene così: ti adorano proprio per questo. Nei primi giorni tutto fluisce, incontri gente brillante, salti da una presentazione a una battuta e sembri persino diplomato in comunicazione non ostile. Ti ritrovi anche a sorridere al vicino con cui non parli mai. Merito di Mercurio che ti rimette in circolo con grazia e leggerezza. Ora hai solo voglia di ridere, flirtare e goderti il momento.

Voto 7 + +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Immaginati in cucina con mille pentole sul fuoco, Alexa a tutto volume che manda canzoni a caso e un tutorial di cucina che promette “piatti gourmet in 10 minuti”. La testa è un po’ in tilt: Mercurio in quadratura ti fa inciampare, confonde gli ingredienti e ti fa dubitare se hai messo la giusta quantità di sale. Ma niente panico, perché Marte in Vergine è quel sous-chef che arriva puntuale, con la calma di un monaco zen, e ti ricorda che il segreto è il metodo: taglia, mescola, assaggia, aggiusta. Giovedì la Luna Piena in Capricorno sarà il giudice supremo che assaggerà il tuo piatto e, sorpresa, ti darà 10 e lode. Quindi sì, la testa corre come un mixer impazzito, ma con il fare preciso e costante riesci a trasformare il caos in un capolavoro. La ricetta della settimana? Confusione all’inizio, soddisfazione alla fine. E magari, nel mentre, un buon bicchiere di vino per festeggiare.

Voto 7 + +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sei come un’IA generativa in fase di upgrade: sforni contenuti, soluzioni e battute taglienti in tempo reale, con una leggerezza che incanta e una profondità che spiazza. Nessun bug nel sistema, solo un flusso continuo di sinapsi brillanti, intuizioni che anticipano i trend e risposte che sembrano pensate dieci secondi prima che qualcuno faccia la domanda. Ti riscrivono, ti rileggono, ti rilanciano. La tua comunicazione magnetica funziona ovunque: tra amici, sui social, nei messaggi vocali lunghi esattamente quanto basta per lasciare il segno. Ma occhio a quel Marte in quadratura che, puntiglioso e severo, ti invita a fare attenzione ai dettagli, a non perdere tempo in battaglie inutili e a incanalare tutta quella energia in qualcosa di davvero produttivo. Questa settimana l’equilibrio tra creatività e precisione è il vero upgrade da fare.

Voto 7/8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei come un pomeriggio d’estate passato all’ombra di un grande albero, con il sole caldo ma non fastidioso e una brezza leggera che ti porta pensieri nuovi. Hai voglia di espanderti, di lanciarti in avventure che fanno battere il cuore più forte, ma senza perdere la calma che ti caratterizza. Marte in Vergine ti dà la spinta giusta per agire con metodo, mettendo in pratica ciò che fino a poco fa era solo un’idea lontana. Nel frattempo emozioni delicate e desideri crescono piano, lontani dal chiasso del mondo. Giovedì, però, la Luna Piena in Capricorno ti destabilizza un po’: è quel promemoria che dice che a volte per crescere serve mettere un po’ di ordine anche dentro di te. Settimana da vivere con pazienza e apertura: il meglio arriva a chi sa lasciare spazio al tempo senza smettere di credere nei propri sogni.

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana mi sembri un creator di YouTube che lancia video virali uno dietro l’altro, con commenti infiniti e follower che aumentano a ritmo esponenziale. La tua parlantina è un flusso di energia, ironia e idee fresche, capace di trasformare anche la routine più noiosa in un grande spettacolo. Sorprendi con colpi di genio e un’aria da star che nessuno riesce a ignorare. Venere in sestile ti regala un fascino naturale, in cui la tua diretta prende una piega divertente e tutti restano incollati allo schermo. Preparati a innovare e a conquistare tutti, perché quando il Leone è in scena, lo spettacolo è garantito.

Voto 8 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ti ritrovi a gestire una sagra di paese… da solo. L’orchestra del liscio ha sbagliato palco, la signora dei panzerotti è in crisi e qualcuno ha messo le luci strobo al banchetto della pesca di beneficenza. Tutti vengono da te per sistemare, aggiustare, decidere, salvare la serata. E tu? Tu risolvi. Perché c’è Marte nel tuo segno che ti dà la grinta del tecnico, dell’organizzatore e pure dell’arbitro. Nonostante la confusione mentale (e sentimentale) tu tieni il ritmo. La tua tenacia verrà premiata, magari tra un lampione che esplode e un microfono che fischia, troverai pure qualcuno che ti dice: “Meno male che c’eri tu.”

Voto 7 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai presente “Pastello Bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari, dove viene cantata quella sensazione di voler dire mille cose, ma le si tiene dentro per paura di rovinarle? Ecco, sei lì: a metà tra la voglia di leggerezza e il bisogno di silenzio. La testa vola alta, le parole tornano fluide, e certi dialoghi, nuovi o ritrovati, sembrano scritti meglio di quanto avresti saputo fare tu. Hai uno charme spontaneo, curioso, quasi involontario. Funziona. Ti capiscono al volo, ti vogliono bene anche quando fai finta di essere distratta. Però, c'è qualcosa che ti sfugge, un certo bisogno di pace che si fa sentire più forte verso giovedì, quando la realtà bussa alla porta e pretende risposte.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai l’energia di chi ha dormito 4 ore ma si presenta comunque impeccabile alla riunione delle 9, con lo sguardo che dice “so cose che voi umani nemmeno immaginate”. Dentro, però, hai un mix di passione, fatica e pensieri borderline che si accavallano come tab aperte sul browser. Sei magnetico, come quei reel da 15 secondi che ti ipnotizzano senza capire perché. Attiri sguardi, domande, confessioni inaspettate. Ma se ti chiedono come stai, cambi discorso. Il corpo va veloce, la mente è un po’ in ritardo, ma il cuore… beh, quello vuole qualcosa di vero. E magari qualcosa di pure un po’ pericoloso.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La Luna a favore a inizio settimana ti illude, ma già da martedì la situazione inizia a cambiare. L’amore? Meglio evitarlo come una chat di gruppo alle sette del mattino: risposte a caso, fraintendimenti, gente che ti legge ma non ti capisce. Ti muovi tra prove di pazienza e nervi messi alla prova anche per le piccole cose, tipo dover spiegare tre volte la stessa cosa o trovare chiuso l’unico bar dove fanno il caffè decente. Per fortuna Mercurio è tuo alleato: ti salva un po' il cervello, sicuramente non il cuore. Usa le parole per allontanarti dal caos, ma non per giustificarlo. E se proprio devi fare una fuga, che sia ironica, brillante e con la tua solita classe da esploratore urbano.

Voto 6 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

“Ma il cielo è sempre più blu”, cantava Gaetano. E tu, che in genere guardi dritto davanti a te, questa settimana ti concedi il lusso di alzare gli occhi, respirare e pensare: forse sì, qualcosa si muove davvero. Giovedì la Luna piena esplode nel tuo segno come una notifica WhatsApp nel cuore della notte: altamente emotiva, potenzialmente risolutiva. Impossibile ignorarla. Senti tutto, ma invece di andare in crisi, stavolta fai il miracolo. Prendi quell’emozione, la chiudi in agenda, la trasformi in azione concreta e pure efficace. Hai anche Marte al tuo fianco, tipo personal trainer zen che ti spinge a fare il tuo meglio, senza urlarti contro. E anche se il Sole e certi entusiasmi là fuori sembrano viaggiare su frequenze opposte, tu resti centrato, solido, lucido. Alla fine della settimana qualcuno starà ancora cercando il senso delle cose mentre tu avrai già fatto il tuo piano.

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei come una pedalata sulla ciclabile dei Trabocchi all’ora del tramonto: vento tra i capelli, cielo dorato e quella sensazione che qualcosa di bello stia per succedere. Poi, all’improvviso, ti fermi: davanti a te un trabocco sospeso sull’acqua, bellissimo, ma un po’ sgangherato. Pensi se fermarti, ti perdi a guardare l’orizzonte e… vai fuori strada. È una settimana un po' così: tra momenti social brillanti e scintille che scattano a caso. Parli, ridi, ti connetti con gli altri mentre come sottofondo nella tua testa sorgono domande del tipo: sì, ma dove sto andando davvero? Mercurio ti tiene in movimento, irrequieto e curioso, ma dentro qualcosa si scalda e rimane lì, custodito per tempi migliori. Non hai voglia di raccontarlo. Ma va bene così. Se all’esterno sembri ancora più sfuggente del solito, dentro ti stai concedendo le attenzioni più autentiche. Ascoltati e, intanto, continua a pedalare.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

“Ora vivo da solo in questa casa buia e desolata, il tempo che davo all'amore lo tengo solo per me.” Così cantava Cremonini nella sua Marmellata #25, e voi, cari pesciolini, questa settimana vi sentite proprio così. Con la voglia di sparire un po’ e rifugiarvi in qualche anfratto mentale dove l’amore non fa domande e il mondo non pretende risposte. Certe conversazioni sembrano prove di sopravvivenza. Marte vi provoca, Venere vi punge, e voi barcollate tra il dire "va tutto bene" e il pensare "non ci sto capendo più niente". L’energia è poca, la chiarezza pure. Ma giovedì la Luna vi guarda con tenerezza: non aggiusta tutto, ma vi regala un attimo di lucidità. Quello in cui capite che, anche se vi sentite alla deriva, state comunque navigando. E, in fondo, stare un po’ alla larga dal mondo non è poi così male, se il mondo non è quello che vi somiglia. Settimana da vivere come chi mangia marmellata alle tre di notte: un po’ zuccherina, un po’ consolatoria,

Voto 6