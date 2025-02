Finto carabiniere cerca di truffare una 97enne: lei avvisa la vicina 88enne e insieme lo fanno arrestare

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Hanno 88 e 97 anni le due signore anziane che hanno sventato la truffa di un finto carabiniere di 24 anni. Grazie a loro ora il ragazzo, un truffatore rumeno, è stato arrestato dalla squadra Mobile di Bologna.

I fatti sono successi lo scorso 26 febbraio quando alle forze dell'ordine è arrivata la chiamata di una donna di 88 anni che segnalava una tentata truffa subita dalla vicina di casa di 97 anni: quest'ultima le aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata da parte di un finto carabiniere della caserma di via dei Bersaglieri. Questo le avrebbe detto che suo figlio aveva causato un incidente stradale e che doveva immediatamente pagare 14mila euro a un uomo che si sarebbe presentato alla sua porta tra pochi minuti. Il finto carabiniere al telefono le avrebbe anche detto di non parlare con nessuno della vicenda. Non solo: di rimanere in linea mentre pesava l'oro e i gioielli e di "sbatterli" per alcune volte sul tavolo per fargli sentire il rumore.

La 97enne però era scossa per quello che stava accadendo e così ha chiesto aiuto alla vicina di 88 anni che ha subito chiamato la polizia intuendo la truffa. Gli agenti però hanno atteso che si presentasse il truffatore sotto la casa della 97enne: la donna si è presentata con un sacchetto con all'interno alcuni contanti e gioielli. Il finto carabiniere ha preso subito il pacchetto e si è allontanato per essere però pochi secondi dopo bloccato dagli agenti. Tutto questo è stato possibile grazie al gioco di squadra tra le due signore anziane. Ora il 24enne è stato denunciato.