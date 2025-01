Finisce sull’asfalto dopo lo scontro tra auto e scooter: Danilo muore nell’incidente a Lecce

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

È il 40enne leccese Danilo Timo la vittima dell'ennesimo incidente stradale. L'uomo ha perso la vita a seguito di uno scontro tra il suo scooter e un’auto in viale della Libertà, a Lecce.

Titolare di un pet shop, era ben conosciuto in tutto il centro salentino, sia per la sua attività commerciale che per la sua passione per gli animali. Danilo stava percorrendo il viale sulla sua scooter, un Piaggio Medley, quando, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Massa, si è scontrato con una Dacia Duster guidata da un uomo di 70 anni. L’impatto è stato violento e ha sbalzato Timo sull’asfalto, facendolo perdere conoscenza.

Subito dopo l'incidente, alcuni passanti si sono attivati per prestare soccorso. Uno di loro ha tentato di praticare un massaggio cardiaco mentre si attendeva l'arrivo dell'ambulanza. All’arrivo dei soccorritori del 118, è stato accertato che Timo era in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando al decesso circa tre ore dopo il sinistro.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto, effettuando i rilievi e ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Su disposizione del pm Luigi Mastroniani, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Mentre le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità, la sua morte ha suscitato profondo dolore e commozione a Lecce, tra amici, clienti e conoscenti, che si sono uniti nel cordoglio per la sua prematura scomparsa."