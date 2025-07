Fiammata africana al Sud e isole bollenti: domenica con 6 bollini arancio, quali sono le città più calde

Domenica 20 luglio di gran caldo in particolare al Sud per l'arrivo di una fiammata africana che renderà soprattutto le isole maggiori, Sicilia e Sardegna, bollenti, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi. Tornano ad aumentare anche i bollini arancio per le ondate di calore indicate dal ministero della Salute: per la giornata di oggi sono 6 le città nella lista del ministero con rischio di livello due, 11 da bollino giallo.

Ondate di calore: oggi 6 città da bollino arancione, 11 gialle

Per la giornata di oggi, domenica 20 luglio, il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute ha indicato l'arancione – ovvero condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare tra i più vulnerabili – per Bari, Cagliari, Campobasso, Palermo, Perugia e Roma. Undici le città iggu in giallo (livello di pre-allerta): Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Pescara, Reggio Calabria e Rieti.

Le previsioni meteo: temperature in aumento al Sud e sulle isole

Il caldo estremo si farà sentire soprattutto nelle regioni meridionali e su parte del Centro almeno fino a metà della prossima settimana. In particolare da domani, lunedì 21 luglio, secondo gli esperti meteo le temperature aumenteranno ancora di più fino a raggiungere anche i 45 gradi nelle zone interne tra Siracusa e Catania. Sono soprattutto le isole maggiori le zone esposte a temperature più estreme nei prossimi giorni. La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso per temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutta l'Isola fino alle 18 di domenica. Al Nord invece il gran caldo è interrotto da improvvise precipitazioni.