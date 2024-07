Festa nella riserva di Isola delle Femmine, organizzatori: “Finto party in accordo con la proprietà”

video suggerito

Nessuna festa di compleanno ma un evento per girare un video promozionale per valorizzare l’isola, in accordo con la proprietà dell’isolotto. Così gli organizzatori del party nella riserva naturale di Isola delle Femmine si difendono dando una versione diversa dei fatti denunciati anche dalla Lipu. L’episodio sabato scorso, 29 giugno, sull’isolotto siciliano a pochi chilometri da Palermo che è di proprietà privata ma anche riserva e area marina protetta, gestita dalla Lipu dal 1998.

Dopo una segnalazione, sabato sono intervenute le motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza i cui militari hanno identificato i partecipanti, una ottantina di persone, in attesa di eventuali provvedimenti. Sul posto sicuramente si ballava, si beveva e ci si divertiva come si vede in alcuni video postati sui social in cui si nota anche un noto dj della zona alle prese con una consolle vicino alle casse per la musica.

I partecipati però sono vestiti in maniera strana ed eccentrica: indossano dei costumi particolari che, secondo alcuni, erano parte del tema scelto dai festeggiati mentre per gli organizzatori facevano parte dell’evento promozionale a tema natura e ambiente. Fatto che sarebbe dimostrato anche da alcuni cartelli che recitano “Save the Planet”.

Gli organizzatori assicurano inoltre che al momento nei loro confronti non ci sono accuse né denunce ma solo l’identificazione formale avvenuta sabato. Inoltre smentiscono le accuse della Lipu secondo la quale sarebbero stati lasciati anche dei residui di spazzatura come bicchieri di plastica e mozziconi di sigarette. “Stavamo portando via i sacchi con i rifiuti” hanno spiegato al Giornale di Sicilia, parlando di un evento promozionale a tema natura con i quattro elementi fondamentali: aria, acqua, terra e fuoco.

"Era in un video in cui si simulava una festa che riportava i 4 elementi più importanti, l’acqua, la terra, l’aria e il fuoco" ha confermato a Live Sicilia lo stesso deejay palermitano conosciuto come “Mauriziotto” e assoldato per l'occasione. Smentita anche la presenza di legna per un falò. Organizzatori e dj infine assicurano che vi sarebbe un regolare contratto con la proprietà dell’isolotto che avrebbe sancito l’uso della zona per il video. Del resto l’isolotto di Isola delle Femmine era già stato messo in vendita nel 2017 dalla marchesa proprietaria ed è ancora sul mercato al miglior offerente.

La Lipu sostiene però che l’evento non era autorizzabile “perché in questo periodo ci sono specie che nidificano nell'isola e dal primo marzo al 30 giugno le visite sono sospese come si trova scritto sull'isola dove c'è in più punti affisso il regolamento”. “La riserva è fruibile, ma attraverso i percorsi e i sentieri” aveva spiegato Vincenzo Di Dio, direttore della riserva gestita dalla Lipu, aggiungendo: “C’è stato un vero scempio”.