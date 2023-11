Ferrara, esce di casa per andare a scuola e non torna più a casa: si cerca la 13enne Ioana Barbu Risulta scomparsa la 13enne Ioana Barbu, uscita di casa nella mattinata di lunedì per andare a scuola. L’adolescente di Ferrara non ha fatto più ritorno a casa e le ricerche sono attualmente in corso.

Risulta scomparsa Ioana Paula Barbu, 13 anni, ragazzina che nella giornata di lunedì è uscita di casa per andare a scuola senza però esserci mai arrivata. La minore sarebbe uscita di casa a Ferrara per raggiungere la scuola, ma secondo gli insegnanti non ha mai raggiunto la classe. Le ricerche sono iniziate nella giornata di oggi dopo la denuncia di scomparsa e la Prefettura ha diramato sul sito la foto della ragazzina. La descrizione ha fatto in breve il giro dei social.

La 13enne si chiama Ioana Paula Barbu, è alta circa un metro e settanta e ha i capelli castani e gli occhi verde-marrone. I genitori hanno lanciato l'allarme intorno all'ora di pranzo di lunedì, quando la ragazzina avrebbe dovuto fare ritorno da scuola. Sono state avviate le ricerche che per ora non hanno avuto gli esiti sperati. Al momento della scomparsa, l'adolescente indossava una tuta grigia Nike e le scarpe da ginnastica della stessa marca.

Chiunque l'avesse vista può rivolgersi alla questura e al numero di telefono dei parenti, riportato nell'annuncio. Non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dell’allontanamento volontario.

Q1ualsiasi informazione può essere utile per localizzare e ritrovare l'adolescente. La speranza è che la 13enne possa tornare presto a casa dalla famiglia e che possa riabbracciare in breve tempo i genitori che la aspettano con grande apprensione. Importante anche la massima condivisione sui social network.

Non è chiaro per il momento se la ragazzina possa essersi allontanata portando con sé denaro e cellulare. Ulteriori informazioni saranno fornite con il prosieguo delle indagini e delle ricerche, in atto su tutto il territorio di Ferrara e in quello regionale.