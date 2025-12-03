Attualità
Femminicidio ad Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito

L’omicidio in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. La 50enne sarebbe stata picchiata a morte dal marito, che è al momento è irreperibile.
A cura di Antonio Palma
Una donna di 50 anni è stata trovata morta oggi, mercoledì 3 dicembre, in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito che è al momento è irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro. La terribile scoperta del cadavere nella mattinata di oggi, intorno alle 10, dopo che la vittima risultava irraggiungibile. Si tratta di una signora di origine macedone ma da tempo è residente nelle Marche.

Quando i primi soccorsi sono entrati in casa, per lei ormai non c'era più nulla da fare era. Sul corpo erano evidenti i segni di pesanti percosse e il volto completamente sfigurato. L'ipotesi è che si stata massacrata di botte in casa. Le forze dell'ordine si sono messo subito alla ricerca del marito, anche lui cinquantenne e connazionale della vittima,  che però al momento risulta irreperibile. Agenti si sono presentati sul suo luogo abituale di lavoro, un'azienda del posto, ma i colleghi hanno confermato che stamattina non si è presentato al lavoro. Secondo i primi accertamenti i due si erano separati alcuni  mesi fa ma poi l'uomo era tornato a vivere con la vittima.

Live
