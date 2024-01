Febbre alta e stanchezza poi l’emorragia cerebrale, bimba di 5 anni muore a Padova: effettuata l’autopsia Una bambina di 5 anni è morta all’ospedale di Padova dopo essere stata colpita da un virus: aveva febbre alta e brividi, poi è sopraggiunta una emorragia cerebrale. Effettuata l’autopsia per chiarire i dubbi sulle cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto a Padova, dove nei giorni scorsi è morta una bambina di soli 5 anni per cause che devono ancora essere accertate. La piccola era infatti arrivata al pronto soccorso dell'ospedale della città veneta dopo aver manifestato febbre alta e brividi. Era il 31 dicembre scorso: la bimba non si era sentita bene, era stanca e poco dopo ha cominciato a salire anche la temperatura corporea, come riporta Il Messaggero.

Nei giorni precedenti anche il papà era stato costretto a letto per via di un attacco febbrile, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare il tragico epilogo. "Con il passare delle ore la febbre andava e veniva, ma si è stabilizzata sui 39 gradi. Dal pronto soccorso pediatrico ci hanno detto che era meglio che la portassimo a fare una visita in ospedale. Qualche ora dopo però il quadro clinico di nostra figlia è peggiorato", ha spiegato il papà.

Trasportata al pronto soccorso pediatrico a Veggiano, infatti, la situazione è precipitata in breve tempo e la piccola è stata spostata all’ospedale a Padova, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Era intanto sopraggiunta un'emorragia cerebrale, che è stata temporaneamente tamponata con alcune trasfusioni. Poi, giovedì scorso, 4 gennaio, è stato dichiarato il decesso.

"Come premessa – ha commentato il papà – mi raccomando, dite che la nostra bambina era un gioiello della natura, che amava mangiare bene ed era già più grande della sua tenera età". I genitori avrebbero voluto donare gli organi della piccola, ma, ha spiegato sempre il padre, "ci è stato riferito che i virus che l’hanno colpita hanno compromesso tutto il corpo rendendo vano il nostro desiderio di donazione".

Per sciogliere ogni dubbio sulle cause della morte, nel frattempo è stata anche effettuata l'autopsia. I funerali della piccola sono stati fissati per venerdì 12 gennaio alle 10 nella basilica di Santa Giustina a Padova. La salma verrà poi trasportata al cimitero di Bosco di Rubano.