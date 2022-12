Falsi vaccini anti Covid a Madame e Camila Giorgi, la dottoressa: “L’ho fatto per la loro salute” “Sono stati fatti dei vaccini falsi, solo però a persone che avevano patologie, che stavano per morire se facevano un vaccino” ha ammesso la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, al centro dell’inchiesta sui falsi vaccini anti covid in cui sono coinvolte anche la cantante Madame e la campionessa di tennis Camila Giorgi.

A cura di Antonio Palma

“L’ho fatto per tutelare la loro salute” così si è giustificata davanti agi inquirenti la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, il medico di base vicentino al centro dell’inchiesta sui falsi vaccini anti covid in cui sono coinvolti anche due nomi noti: la cantante Madame e la campionessa di tennis Camila Giorgi, entrambe indagate per falso ideologico.

La dottoressa, ascoltata più volte dagli inquirenti della Procura di Vicenza in questi mesi dopo l’arresto di febbraio, ha ammesso di aver falsamente attestato la vaccinazione anti covid in centinaia di pazienti, tra cui molti che non erano suoi assistiti, giustificandosi col fatto di voler preservare la loro salute.

La dottoressa, specializzata in medicina estetica e ozonoterapia, come ricostruisce il Corriere del Veneto, infatti ha affermato di aver agito in questo modo per prevenire danni maggiori alle persone che si affidavano a lei, a suo dire tutte affette da qualche patologia.

La donna avrebbe spiegato che tutti gli interessati avevano patologie e allergie per le quali la vaccinazione poteva essere controindicata in quanto non vi erano studi sufficienti.

La dottoressa Daniela Grillone Tecioiu

“Sono stati fatti dei vaccini falsi, solo però a persone che avevano patologie, che stavano per morire se facevano un vaccino” ha detto la donna, ammettendo che molti non erano suoi pazienti abituali: "Erano disperati perché tutti gli altri colleghi si sono rifiutati di fare loro un’esenzione”.

Secondo quanto le contestano gli inquirenti, infatti, le esenzioni e i finti vaccini non riguardavano solo i suoi pazienti ma anche tanti altri che durante la pandemia, con l’esigenza di avere il green pass, si erano rivolti a lei dopo che si era diffusa la voce della sua disponibilità.

Secondo la stessa dottoressa, si tratta di circa trecento persone in tutto, ma per gli inquirenti molti altri si sarebbero rivolti per lo stesso motivo ad un altro medico, anche lui indagato: il nefrologo Erich Goepel Volker. Per la Procura, a lui sarebbero stati indirizzati molti pazienti che si rivolgevano alla dottoressa.

Per questo sono tanti i nomi finiti sul registro degli indagati per falso come appunto la cantante Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, che era già paziente della dottoressa, e la campionessa di tennis Camila Giorgi. Per ora per loro nessun provvedimento, Madame parteciperà a Sanremo ma anche al concerto di capodanno a Roma al Circo Massimo.

Intanto la dottoressa e il collega sono tornati ad esercitare la professione dopo la scarcerazione e il via libera ottenuto dall’Usl in attesa di ulteriori indagini e dell'eventuale processo.