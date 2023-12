Fabio Occhi, trovato morto una settimana dopo la scomparsa a Carpi: domani i funerali del 21enne Lunedì 11 dicembre i funerali di Fabio Occhi, lo studente di Agraria di 21 anni che era scomparso da Rovereto il 25 novembre scorso. Il suo corpo è stato trovato domenica scorsa a poca distanza dalla stazione di servizio dove aveva lasciato la sua auto.

Sono in programma domani, lunedì 11 dicembre, i funerali di Fabio Occhi, il ragazzo di 21 anni di Rovereto sulla Secchia il cui corpo senza vita è stato ritrovato domenica scorsa a Barberino del Mugello, dove era stata già trovata la sua automobile. Le esequie si svolgeranno alle ore 14 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi. Dopo il funerale la salma sarà tumulata nel cimitero di Limidi.

La drammatica vicenda di Fabio Occhi ha colpito molto la comunità locale: il giovane era scomparso da casa da oltre una settimana, i suoi genitori lo avevano visto l’ultima volta il 25 novembre, quando il ragazzo era uscito di casa per andare a studiare in biblioteca. Fabio Occhi frequentava il terzo anno di Tecniche agrarie all’università di Bologna.

Non vedendolo rientrare, e non sentendolo al telefono, i familiari avevano lanciato l’allarme e fatto denuncia al Commissariato di Carpi. Un accorato appello era stato rilanciato anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”: i genitori di Fabio sottolineavano come il figlio soffrisse di depressione e per questo avesse anche bisogno di medicinali.

Poche ore dopo la scomparsa l’auto del ragazzo era stata rintracciata presso un autogrill sulla A1 a Barberino del Mugello: l’auto era chiusa e dentro c’era lo zaino con il computer del giovane, i suoi quaderni e il suo diario, dove annotava canzoni e poesie. Il padre del ragazzo aveva commentato di non capire come mai la macchina si trovasse in quella zona dato che, a quanto risultava ai familiari, Fabio non aveva conoscenze lì.

Dopo diversi giorni il tragico ritrovamento da parte di un gruppo di amici e familiari. Amici che non hanno nascosto la loro rabbia per come sono andate le cose: "Noi abbiamo trovato Fabio in un’ora e mezza di ricerche, ma le autorità dove lo hanno cercato per una settimana?", l’amaro commento di uno di loro.