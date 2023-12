“Il corpo di Fabio Occhi trovato in 90 minuti”, gli amici: “Dove lo hanno cercato per una settimana?” “Noi abbiamo trovato Fabio Occhi in un’ora e mezza di ricerche, ma le autorità dove lo hanno cercato per una settimana?”, è l’amaro commento di uno degli amici che ha cercato il 21enne di Carpi trovato senza vita una settimana dopo la scomparsa.

A cura di Antonio Palma

Il dolore e l’incredulità si mischia alla rabbia tra famigliari e amici di Fabio Occhi, il ragazzo di 21 anni scomparso da Carpi il 25 novembre scorso e trovato senza vita domenica scorsa, oltre una settimana dopo, nelle campagne di Barberino di Mugello. A rinvenire il corpo senza vita del ragazzo, sotto un viadotto, è stato un gruppo di suoi amici.

Si tratta di una quindicina di giovani che domenica pomeriggio si sono messi in cammino battendo palmo a palmo la zona nei pressi della quale era stata rinvenuta la sua auto. Tra di loro, dopo la macabra scoperta, è serpeggiata la delusione e l’incredulità di fronte a quanto accaduto. Molti di loro infatti non si capacitano del fatto che nessuno sia riuscito a trovare Fabio in tutti questi giorni, nonostante vi fossero chiare tracce del suo cammino, in particolare la sua auto.

Proprio del luogo del ritrovamento della vettura, in un posto considerato insolito per il 21enne, sono partite le ricerche del gruppo di amici. “Siamo partiti da Carpi alle 12, eravamo 15 ragazzi, chi con le nike, chi con le vans… arrivati all’area di servizio Aglio siamo scesi sotto il viadotto e dopo un’ora e mezzo lo abbiamo trovato” ha raccontato uno di loro sui social, non nascondendo il dolore e la rabbia.

“Mi chiedo, ma le autorità dove lo hanno cercato per una settimana? Il resto meglio non raccontarlo. Grazie a tutti! Per la solidarietà. Un abbraccio forte ai genitori” ha aggiunto il giovane. Considerazione condivise da tanti altri concittadini del 21enne. “Io sinceramente mi sono fatta la stessa domanda, dove hanno cercato le forze dell'ordine per una settimana! Complimenti a voi 15 ragazzi che avete deciso di riunirvi per la ricerca e che nell’arco di un'ora e mezza avete purtroppo trovato il suo corpo” si legge in uno dei messaggi più condivisi di un gruppo social locale.

Fabio, che frequentava il terzo anno di tecnica agraria all’Università a Bologna, si era allontanato da casa dicendo che sarebbe andato in biblioteca ma era sparito nel nulla. Grazie al Gps dell’assicurazione, le forze dell’ordine avevano rintracciato la sua auto nell’autogrill di Barberino di Mugello, in Toscana.

La vettura era chiusa ma dentro vi erano tutti i suoi effetti personali e questo aveva fatto temere il peggio. Solo la ricerca degli amici però si è rivelata decisiva per risolvere il mistero con la scoperta tragica del suo corpo. Sul caso non sarà aperta nessuna indagine perché appare chiaro il gesto volontario senza coinvolgimento di altre persone.